Milorad Kosanović za MONDO: Zvezda nema igru, gledao sam, a bolje da nisam!

Iskusni trenerski vuk Milorad Kosanović analizirao je meč Crvena zvezda - Pafos u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Pafosa (2:1) u Beogradu, u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona. Izabranici Vladana Milojevića odigrali su jedan od najslabijih evropskih mečeva u njegovoj eri, tako da se može reći da je Zvezda uglavnom bila neprepoznatljiva, a ono što se dešavalo na stadionu nije se svidjelo ni Miloradu Kosanoviću.

Nekadašnji trener Zvezde, od milošte "Čika Miša", analizirao je za MONDO dešavanja na meču srpskog i kiparskog šampiona. Bio je to prilikom, u svom stilu, prilično oštar - istakao je da bi bolje bilo da nije gledao utakmicu, jer Crvena zvezda nije imala igru, niti ideju kako želi da stigne do gola protivnika.

"Gledao sam, naravno. A bolje da nisam...", rekao je odmah na početku razgovora za MONDO Milorad Kosanović, iskusni fudbalski stručnjak. Očigledno da je nekadašnji trener Crvene zvezde nezadovoljan onim što je vidio u utorak uveče na stadionu "Rajko Mitić", pa smo morali da ga ispitamo o utiscima sa meča.

Smatra Kosanović da dvomeč nije završen jer će golova biti i na Kipru, ali Zvezda mora mnogo bolje narednog utorka. "Ko će proći dalje, stvar je potpuno otvorena. Ne zato što ja sad dajem Zvezdi velike šanse, nego što je utakmica takva i timovi su takvi - golovi će pasti i tamo. Ko će tamo imati više sreće ili manje grešaka, taj ima veću šansu. Gol razlike nije mnogo, isto bi bilo i da je neriješeno. Treba primjetiti da je Zvezda imala posjed lopte, prostora koliko je htjela i koristila je to jako dobro, ali ono što Zvezda nije imala je završnica", zaključuje Kosanović.

Šta Kosanović najviše zamjera Zvezdi?

Najveća zamjerka Milorada Kosanovića na igru Crvene zvezde je broj stvorenih šansi, odnosno to što je najopasniji po gol rivala bio rezervista Aleksandar Katai koji je tek u finišu meča dobio šansu. Crveno-bijeli su postigli gol preko Bruna Duartea koji prvo nije uspio da zatrese mrežu sa bijele tačke, a zatim je pogodio iz odbitka - osim toga su imali još samo četiri šuta u okvir gola.

"Bilo je samo tih centaršuteva, daleko od završnice i ulaska u gol. Tu nisam vidio da Zvezda ima put kojim želi da dođe do gola. Nije ni imala neku ozbiljnu šansu. Kad je ušao Katai imao je dvije glavom i jednu nogom, ostali niko ništa nije imao. To je ono što mi se nije svidjelo, ne vidim da Zvezda ima igru, neku prepoznatljivu igru kojom će doći do gola", ističe Kosanović.

Nekadašnji trener Crvene zvezde Milorad Kosanović tvrdi da će i u revanš meču Pafos igrati na sličan način. Zvezda bi taj meč morala da odigra mnogo bolje, jer trenutno "nema igru" - po riječima stručnjaka koji je dva puta u karijeri predvodio crveno-bijele.

"Ne poznajem ja privatno igrače Crvene zvezde dovoljno dobro da bih znao šta je nedostajalo. Zvezda nema igru! Nema neku igru koja se razvija, možda ima protiv ovih timova koji su slabiji. Ovi su se lijepo vratili sa osam igrača pozadi, dva stoje ispred i drže to čvrsto. Kad god krenu u napad to bude opasno. Tako će biti i tamo. Malo mi je zasmetalo što Zvezda nema organizovanu igru u završnici, ne znaju šta hoće i kako hoće da stignu do gola", rekao je za kraj Milorad Kosanović.

Podsjetimo, revanš se igra 26. avgusta u Limasolu, a u slučaju da Crvena zvezda ne prođe dalje, takmičenje će nastaviti u grupnoj fazi Lige Evrope gdje bi bila u drugom šeširu. Ipak, Zvezdan Terzić odbacuje takvu mogućnost i želi samo i isključivo Ligu šampiona.

