Zvezda zaradila 550.000 od prodaje napadača: Otišao u Atalantu i napunio kasu na "Marakani"

Crvena zvezda će takođe zaraditi na transferu Nikole Krstovića iz Lećea u Atalantu.

Crnogorski napadač Nikola Krstović je sada i zvanično fudbaler Atalante iz Bergama. Nekadašnji špic Crvene zvezde je poslije odličnih igara u Lećeu prešao u redove većeg kluba, a plaćena je odšteta od 25.000.000 evra. Dio toga ide i Crvenoj zvezdi.

Crvena zvezda će od ove prodaje prihodovati oko 550.000 evra, što će dići prihode kluba od izlaznih transfera 29.000.0000 evra. Nakon što su prodati Puma, Luka Ilić, Ebenezer Anan, Strahinja Stojković, Lazar Jovanović i Andrija Maksimović sada je ovaj transfer uspio da digne prihode crveno-bijelih dodatno.

Crnogorski napadač je karijeru počeo u Zeti, a onda je došao u Crvenu zvezdu. Igrao je i za Grafičar, a nakon šanse na "Marakani" prodat je Dunajskoj Stredi. Afirmisao se, a iz Slovačke je 2023. godine otišao u Leće.

I ranije su crnogorski napadači znali da bljesnu u Zeti kao Mirko Vučinić nekada. Korpulentni Krstović je u dvije sezone dao 20 golova i imao 7 asistencija na ukupno 75 utakmica i uspio je dva puta da obezbijedi opstanak svom timu.