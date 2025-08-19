Bivši špic Crvene zvezde pred transferom karijere!

Nikola Krstović pred potpisom je za Atalantu, sa kojom će nastupati u Ligi šampiona.

Bivši napadač Crvene zvezde Nikola Krstić pred potpisom je za Atalantu. Poznati italijanski novinar Fabricio Romano objavio je da su pregovori u toku i da se dogovaraju završni detalji, poslije kojih će Crnogorac zvanično postati novi špic "boginje".

Krstović je ove nedjelje igrao za Leće protiv Juve Stabije u Kupu Italije, a moguće je da bi već narednog vikenda mogao da bude igrač tima iz Bergama. U Lećeu je prošle sezone postigao 12 golova, u sezoni prije toga sedam i opravdao je očekivanja kluba.

Crnogorski internacionalac prethodno je igrao sa velikim uspjehom za Dunajsku Stredu, u kojoj je postigao čak 37 golova i uhvatio veliki zalet nakon početne epizode u Zvezdi. Na "Marakani" je bio od dolaska iz Zete 2019. do ljeta 2021, kada je za 400 hiljada evra otišao u Slovačku.

U dresu Zvezde Krstović nije bio efikasan, dao je samo tri gola na 27 nastupa, a karijeru u Beogradu obilježio mu je i sukob sa Vladimirom Stojkovićem na finalu Kupa 2021.