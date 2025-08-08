logo
Sramna koreografija na "Maksimiru" zbog Oluje: Tenk na tribinama, slavi se pogrom Srba

Sramna koreografija na "Maksimiru" zbog Oluje: Tenk na tribinama, slavi se pogrom Srba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pogledajte sramnu koreografiju navijača Dinama iz Zagreba povodom zločinačke akcije Oluja.

Koreografija Bed Blu Bojsa o Oluji Izvor: @hooliganscz1999/X

Najvatreniji navijači Dinama iz Zagreba istakli su na današnjoj utakmici protiv Vukovara 1991 koreografiju koja je posvećena pogromu Srba iz Republike Srpske Krajine. "Bed Blu Bojsi" su sad na sraman način obilježili zločinačku akciju "Oluja", tako što su imali transparent sa tenkom i drugim vojnim obilježjima.

"Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili", pisalo je na tribini na "Maksimiru" na kojoj je bio istaknut vojni transparent, dok su "Bojsi" takođe upalili i baklje, vatromet i ostala pirotehnička sredstva.


Prethodno su se oglasili i saopštenjem i najavili da spremaju posebnu koreografiju jer se obilježavala 30 godina od "Oluje" koja se sada već tradicionalno slavi u Hrvatskoj: "Na utakmici protiv Vukovara prigodnom koreografijom obilježićemo 30 godina od VRO Oluja. Sve koji dolaze na sjevernu tribinu pozivamo da na svojim mjestima budu najkasnije sat vremena prije početka utakmice. Tokom izvođenja koreografije ne dižite nikakve zastave (ukoliko ih nosite na utakmicu) i ne palite pirotehniku", rečeno je u saopštenju pred meč.

Podsjetimo, prethodno su slične koreografije imali i Hajduk iz Splita, kao i Rijeka koja je na "Rujevici" podigla transparent čak i na evropskoj utakmici.

