Donijeta odluka - ruši se "Maksimir"

Hrvati su odlučili da sruše "Maksimir" i da na njegovom mjestu naprave novi stadion.

Izvor: OPIS Zagreb/Shutterstock

Zagrebački "Maksimir" i zvanično ide u istoriju. Grad Zagreb je u srijedu objavio tender vrijedan 100 hiljada evra za projekat rušenja ovog stadiona, o čemu se pisalo mjesecima, ako ne i godinama unazad. Rušenju će moći da se pristupi nakon što se završi aktuelna rekonstrukcija u Kranjčevićevoj, što bi trebalo da se desi tokom 2026. godine.

Kako se navodi, traži se "detaljno razrađen projekat za uklanjanje građevine površine oko 50 hiljada kvadrata", a rok za izradu projektne dokumentacije je tri mjeseca. Njime takođe mora da se odredi i metoda rušenja, što je posebno komplikovano.

"Maksimir" je zbog kompleksnosti građevine i specifičnosti lokacije vrlo teško ukloniti, dok se posebna pažnja mora posvetiti i bezbjednosnim merama koje uključuju okolne objekte, raskrsnice i infrastrukturu u Zagrebu. Takav složeni inženjerski poduhvat podrazumijeva i osiguranje bezbjednosti zbog kotlarnice, električnog pogona i rezervoara za gas koji se nalaze ispod istočne tribine, što će morati da se ukloni prije rušenja armiranog betona.

Šta kada se ruši "Maksimir"?

"Rušenje postojećeg stadiona predstavlja prvu fazu plana izgradnje novog stadiona koji su dogovorili Vlada RH i Grad Zagreb. Prema najavama, novi stadion imaće kapacitet od 35.000 mjesta i zadovoljavaće UEFA i FIFA standarde. Investicija je vrijedna oko 175 miliona evra. Troškove će financirati Vlada i Grad Zagreb - i to pola-pola", piši mediji u Hrvatskoj i dodaju šta se sprema sa stadionom u Kranjčevićevoj ulici.

"Zagreb će time u Kranjčevićevoj dobiti moderni novi prošireni stadion najviše kategorije UEFA na kojem će se igrati fudbalske utakmice Dinama i reprezentacije, dok se na Maksimiru bude rušio postojeći i gradio novi stadion, čija se izgradnja očekuje do 2029. godine".

"Maskimir" je izgrađen još 1912. godine i više puta je rekonstruisan, posljednji put doduše 2011. godine. Na njemu igra Dinamo iz Zagreba od 1948. godine, a nerijetko je nazivan i najružnijim stadionom na svetu.

Ne tako davno i njemački "Bild" je o njemu pisao kao o "straćari koja prijeti da se sruši" poslije meča Dinama i Dortmunda.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Piksi Hajduk ili Dinamo Izvor: Twitter/hotsportsrb Izvor: Twitter/hotsportsrb

(MONDO)