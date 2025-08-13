Hrvati su odlučili da sruše "Maksimir" i da na njegovom mjestu naprave novi stadion.
Zagrebački "Maksimir" i zvanično ide u istoriju. Grad Zagreb je u srijedu objavio tender vrijedan 100 hiljada evra za projekat rušenja ovog stadiona, o čemu se pisalo mjesecima, ako ne i godinama unazad. Rušenju će moći da se pristupi nakon što se završi aktuelna rekonstrukcija u Kranjčevićevoj, što bi trebalo da se desi tokom 2026. godine.
Kako se navodi, traži se "detaljno razrađen projekat za uklanjanje građevine površine oko 50 hiljada kvadrata", a rok za izradu projektne dokumentacije je tri mjeseca. Njime takođe mora da se odredi i metoda rušenja, što je posebno komplikovano.
"Maksimir" je zbog kompleksnosti građevine i specifičnosti lokacije vrlo teško ukloniti, dok se posebna pažnja mora posvetiti i bezbjednosnim merama koje uključuju okolne objekte, raskrsnice i infrastrukturu u Zagrebu. Takav složeni inženjerski poduhvat podrazumijeva i osiguranje bezbjednosti zbog kotlarnice, električnog pogona i rezervoara za gas koji se nalaze ispod istočne tribine, što će morati da se ukloni prije rušenja armiranog betona.
Šta kada se ruši "Maksimir"?
Donijeta odluka - ruši se "Maksimir"
"Rušenje postojećeg stadiona predstavlja prvu fazu plana izgradnje novog stadiona koji su dogovorili Vlada RH i Grad Zagreb. Prema najavama, novi stadion imaće kapacitet od 35.000 mjesta i zadovoljavaće UEFA i FIFA standarde. Investicija je vrijedna oko 175 miliona evra. Troškove će financirati Vlada i Grad Zagreb - i to pola-pola", piši mediji u Hrvatskoj i dodaju šta se sprema sa stadionom u Kranjčevićevoj ulici.
"Zagreb će time u Kranjčevićevoj dobiti moderni novi prošireni stadion najviše kategorije UEFA na kojem će se igrati fudbalske utakmice Dinama i reprezentacije, dok se na Maksimiru bude rušio postojeći i gradio novi stadion, čija se izgradnja očekuje do 2029. godine".
"Maskimir" je izgrađen još 1912. godine i više puta je rekonstruisan, posljednji put doduše 2011. godine. Na njemu igra Dinamo iz Zagreba od 1948. godine, a nerijetko je nazivan i najružnijim stadionom na svetu.
Ne tako davno i njemački "Bild" je o njemu pisao kao o "straćari koja prijeti da se sruši" poslije meča Dinama i Dortmunda.
