Luka Modrić asistent: Milan dao četiri gola i pobijedio 2:0!

Mučili su se "rosoneri" protiv Lećea, ali su na kraju ipak stigli do prvog trijumfa u sezoni.
Poprilično se Milan namučio protiv Lećea da dođe do tri boda. "Rosoneri" su u duelu drugog kola Serije A čak tri puta morali da zatresu protivničku mrežu da bi im uračunat jedan pogodak, a onda su u finišu dokusurili rivala.
Već u petom minutu zbog prekršaja je poništen gol Matiji Gabji, nakon sata igre isti epilog bio je i nakon akcije u kojoj je Santijago Himenez pogodio, s tim da je u ovoj situaciji pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije, da bi u 66. minutu konačno gosti stigli do slavlja.
Luka Modrić upisao je prvu asistenciju od dolaska u Seriju A, a za 0:1 pogodio je Ruben Loftus-Čik.
Mnogo lakše bilo je gostima da igraju nakon vođstva, pa su pet minuta prije kraja stigli do još jednog gola. Ovaj put akciju je završio Kristijan Pulišič i bio je to kraj nadanjima domaćeg tima da može bar do boda. Milan je, nakon razočaravajućeg otvaranja sezone i domaćeg poraza od Kremonezea, koji je i danas slavio, stigao do prvog trijumfa u prvenstvu.
Dodajmo i informaciju da je u timu Lećea debitovao srpski internacionalac Nikola Štulić, koji je ovog ljeta stigao u Italiju iz belgijskog Šarlroa.
SERIJA A - 2. KOLO:
Kremoneze - Sasuolo 3:2 (2:0)
/Teraćano 37, Vaskez 39, De Luka 90+3 pen - Pinamonti 64, Berardi 72 pen/
Leće - Milan 0:2 (0:0)
/Loftus-Čik 66, Pulišić 86/
Subota:
Bolonja - Komo (18.30)
Parma - Atalanta
Napoli - Kaljari (20.45)
Piza - Roma
Nedjelja:
Đenova - Juventus (18.30)
Torino - Fiorentina
Inter - Udineze (20.45)
Lacio - Verona
