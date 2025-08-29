Luka Modrić asistent: Milan dao četiri gola i pobijedio 2:0!

Mučili su se "rosoneri" protiv Lećea, ali su na kraju ipak stigli do prvog trijumfa u sezoni.

Izvor: Antonio Balasco / imago sportfotodienst / Profimedia

Poprilično se Milan namučio protiv Lećea da dođe do tri boda. "Rosoneri" su u duelu drugog kola Serije A čak tri puta morali da zatresu protivničku mrežu da bi im uračunat jedan pogodak, a onda su u finišu dokusurili rivala.

Već u petom minutu zbog prekršaja je poništen gol Matiji Gabji, nakon sata igre isti epilog bio je i nakon akcije u kojoj je Santijago Himenez pogodio, s tim da je u ovoj situaciji pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije, da bi u 66. minutu konačno gosti stigli do slavlja.

Luka Modrić upisao je prvu asistenciju od dolaska u Seriju A, a za 0:1 pogodio je Ruben Loftus-Čik.

Mnogo lakše bilo je gostima da igraju nakon vođstva, pa su pet minuta prije kraja stigli do još jednog gola. Ovaj put akciju je završio Kristijan Pulišič i bio je to kraj nadanjima domaćeg tima da može bar do boda. Milan je, nakon razočaravajućeg otvaranja sezone i domaćeg poraza od Kremonezea, koji je i danas slavio, stigao do prvog trijumfa u prvenstvu.

Dodajmo i informaciju da je u timu Lećea debitovao srpski internacionalac Nikola Štulić, koji je ovog ljeta stigao u Italiju iz belgijskog Šarlroa.

SERIJA A - 2. KOLO:

Kremoneze - Sasuolo 3:2 (2:0)

/Teraćano 37, Vaskez 39, De Luka 90+3 pen - Pinamonti 64, Berardi 72 pen/

Leće - Milan 0:2 (0:0)

/Loftus-Čik 66, Pulišić 86/

Subota:

Bolonja - Komo (18.30)

Parma - Atalanta

Napoli - Kaljari (20.45)

Piza - Roma

Nedjelja:

Đenova - Juventus (18.30)

Torino - Fiorentina

Inter - Udineze (20.45)

Lacio - Verona



