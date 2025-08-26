Otpisan u Partizanu, sad plaćen 5.000.000 evra: U Italiji skupljaju promašaje "vječitih"

Leće je poslije odlaska Nikole Krstovića, bivšeg igrača Zvezde, kupio bivšeg igrača Partizana. Zajedničko im je da nisu dobili šansu kod "vječitih".
Srpski napadač Nikola Štulić postao je novi član Lećea, zvanično je potvrdio klub iz Italije. Štulić je plaćen 5 miliona evra i to znači da je petina novca od transfera Nikole Krstovića uložena u njegovu zamjenu, a nadaju se u Lećeu da će i ovoga puta napraviti pogodak, sa još jednim promašajem "vječitih".
Štulić je ponikao u Partizanu i za prvi tim odigrao je 26 utakmica na kojima je zabilježio samo jedan gol, a potom je klub raskinuo ugovor sa njim i prosledio ga u Radnički iz Niša. Odatle je otišao u Belgiju gdje se fantastično snašao u Šarlroi i zato ga je ovog ljeta tražilo više klubova. Za dvije godine u klubu odigrao je 58 utakmica i postigao je 19 golova, zbog čega je povremeno dobijao i poziv reprezentacije Srbije.
| Il calciatore Nikola Štulić arriverà oggi nel primo pomeriggio con un volo privato per poi svolgere le visite mediche a Leccepic.twitter.com/Ka98q28I2U— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce)August 26, 2025
Uz Štulića u Leće stiže i Miloš Jović, mladi napadač IMT-a, od koga se ne očekuje da odmah igra, već se priča o pozajmici u prvoj sezoni u klubu.
Prije promašaja Partizana, došao promašaj ZvezdeIzvor: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Interesantno je da je prije promašaja Partizana, Leće investirao novac u promašaj Crvene zvezde i to im se isplatilo. Krstović je bio precrtan u Zvezdi i nakon dobre dvije sezone u Slovačkoj, gdje je nosio dres Dunajske Strede, stigao je u Italiju za nešto više od tri miliona evra.
Dvije sezone kasnije, njegova vrijednost porasla je na 25 miliona evra i kupila ga je Atalanta koja ima velika očekivanja od njega, a Korvino - direktor Lećea - nastavlja da "ubira" plodove balkanskog fudbala.
Radi se o stručnjaku koji je pronašao i Ljajića, Vlahovića, Vučinića i mnoge druge fudbalere.