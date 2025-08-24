Propao veliki transfer Milana: Razlog će uticati na karijeru zvijezde evropskog fudbala

Napadač Bajer Leverkuzena Viktor Bonifejs nije prešao u Milan zbog zdravstvenih razloga.

Izvor: Hesham Elsherif/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napadač Bajer Leverkuzena Viktor Bonifejs neće preći u Milan jer je pao na ljekarskim pregledima. Iako je bilo dogovoreno da dođe među roso-nere za pet miliona evra na pozajmicu, a da ga Italijani potom otkupe za 24 miliona, ništa od toga se neće dogoditi.

Dobro obaviješteni italijanski novinar Fabricio Romano objavio je da je 24-godišnji Nigerijac otputovao u Milano na ljekarske preglede, ali da ih nije prošao. Nije naveden razlog, ali se nameće logičan zaključak da u italijanskom velikanu sumnjaju da Bonifejsovo koljeno može da izdrži napore.

Nigerijac je dva puta operisao ukršteni ligament desnog koljena i zato nije na 100 odsto fizičke spreme. Za sobom ima probleme sa mišićima, ali su Italijani bili dodatno oprezni i nisu bili spremni da preuzmu rizik.

Bonifejs će se zato vratiti u Bajer, gde ima ugovor do 2028, dok će Milan nastaviti potragu za novim napadačem.

