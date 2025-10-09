logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Modrić pred stoti meč Zlatka Dalića na klupi Hrvatske: Želimo mu pokloniti sjajan rezultat!

Luka Modrić pred stoti meč Zlatka Dalića na klupi Hrvatske: Želimo mu pokloniti sjajan rezultat!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić obratio se medijima uoči 100. utakmice selektora Zlatka Dalića na klupi "kockastih".

Luka Modrić pred stoti meč Zlatka Dalića na klupi Hrvatske: Želimo mu pokloniti sjajan rezultat! Izvor: Profimedia

Utakmica protiv Češke, zakazana za večeras (20.45) na Fortuna Areni u Pragu, značajan je jubilej za selektora Hrvatske Zlatka Dalića, koji će po stoti put voditi ekipu kao selektor.

Modrić je u najavi meča izrazio poštovanje prema Dalićevom postignuću i poželio selektoru uspjeh.

"Nemam savjete za trenera za njegovu 100. utakmicu, osim želje da mu ta utakmica ostane u lijepom sjećanju. Svi imamo veliku želju da mu poklonimo odličan rezultat", rekao je vezista Milana.

Kapiten "kockastih" nije bio siguran koji je bio njegov stoti nastup za Hrvatsku.

"Ne sjećam se tačno svoje stote utakmice, mislim da je bila protiv Finske. Vjerujem da ćemo čestitati reprezentaciji na dobroj igri".

Modrić je istakao da je Dalić stigao do impresivne brojke.

"Taj broj je nešto fenomenalno, kako za igrače, tako i još više za trenere, jer u današnjem svijetu nema strpljenja za trenere. To dokazuje kvalitet rada koji on obavlja svih ovih godina", podvukao je hrvatski kapiten.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Modrić fudbal Zlatko Dalić Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC