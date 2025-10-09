Luka Modrić pred stoti meč Zlatka Dalića na klupi Hrvatske: Želimo mu pokloniti sjajan rezultat!

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić obratio se medijima uoči 100. utakmice selektora Zlatka Dalića na klupi "kockastih".

Izvor: Profimedia

Utakmica protiv Češke, zakazana za večeras (20.45) na Fortuna Areni u Pragu, značajan je jubilej za selektora Hrvatske Zlatka Dalića, koji će po stoti put voditi ekipu kao selektor.

Modrić je u najavi meča izrazio poštovanje prema Dalićevom postignuću i poželio selektoru uspjeh.

"Nemam savjete za trenera za njegovu 100. utakmicu, osim želje da mu ta utakmica ostane u lijepom sjećanju. Svi imamo veliku želju da mu poklonimo odličan rezultat", rekao je vezista Milana.

Kapiten "kockastih" nije bio siguran koji je bio njegov stoti nastup za Hrvatsku.

"Ne sjećam se tačno svoje stote utakmice, mislim da je bila protiv Finske. Vjerujem da ćemo čestitati reprezentaciji na dobroj igri".

Modrić je istakao da je Dalić stigao do impresivne brojke.

"Taj broj je nešto fenomenalno, kako za igrače, tako i još više za trenere, jer u današnjem svijetu nema strpljenja za trenere. To dokazuje kvalitet rada koji on obavlja svih ovih godina", podvukao je hrvatski kapiten.

