Vinisijus javno priznao da je varao djevojku

Vinisijus Žunior potvrdio je da je varao svoju djevojku i da je sada sa Virdžinijom, poznatom influenserkom koja ima troje djece i dolazi zbog njega u Madrid.

Brazilski fudbaler Vinisijus Žunior priznao je da je varao svoju djevojku Mariju Huliju Mazali nakon što su se u javnosti pojavile poruke koje je slao drugim ženama. Istovremeno, Vinisijus Žunior se izvinio svojoj prethodnoj partnerki i priznao je da je uplovio u novu vezu.

Njegova nova djevojka je brazilska influenserka Virdžinija Fonseka (26) koja ima više od 50 miliona pratilaca na Instagramu, a tokom vikenda prvi put uživo gledala je i fudbalera Real Madrida. Pogledajte kako ona izgleda:

U pitanju je inače djevojka rođena u Sjedinjenim Američkim Državama koja se osim na društvenim mrežama - proslavila i kao televizijska voditeljka. Poznata je po burnim ljubavnim vezama i ima troje djece, a od maja je zvanično i razvedena, dok je ubrzo potom počela i avanturu sa Vinijem.

"Svi mi prolazimo kroz trenutke koji nas navode da razmišljamo i rastemo. Nedavno sam doživio situaciju koja me natjerala da pogledam u sebe, da prepoznam ponašanja koja nisu predstavljala ono što želim da budem i vrstu odnosa koju želim da izgradim. Virdžinija je nevjerovatna žena, divna majka i neko prema kome imam ogromnu naklonost i poštovanje", napisao je Vinisijus Žunior na društvenim mrežama.

"Otkako smo se upoznali, tri puta je dolazila u Madrid da me vidi, ostavljajući svoju svakodnevicu, obaveze i život samo da bi bila sa mnom. Upoznao sam divnu majku, nevjerovatnu partnerku. Iako još nismo bili zvanično par, postojala je iskrena povezanost. Ne stidim se da priznam da sam pogriješio, da nisam odgovorio na najbolji način i da sam je razočarao. Zato želim da se javno izvinim, iskreno i otvorenog srca, jer sam shvatio da pravi odnos postoji samo kada ima poštovanja, povjerenja i iskrenosti", naglasio je Vinisijus i poručio da s novom djevojkom "nema laži, svađa i maski".

U međuvremenu se Marija Hulija Mazali nije oglasila, ali je jasno da je njihova višegodišnja veza okončana na ovaj način, putem društvenih mreža.

