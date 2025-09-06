Džeko poslije šestice "zmajeva": Poslije crvenog smo se malo opustili, drugi gol sve otvorio!

„Osvojili smo bodove, niko se nije povrijedio i bilo je dosta golova, to je odlično za samopouzdanje“, rekao je kapiten Edin Džeko poslije 6:0 u San Marinu.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Reprezentacija BIH upisala je očekivane bodove u San Marinu, ali i veliku, ubjedljivu pobjedu 6:0 i tako zadržala maksimalan učinak poslije četiri utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Poslije prvih 45 minuta bilo je 1:0, iako je San Marino već u 16. minutu ostao sa desetoricom.

Trebalo je više od sat vremena "zmajevima" da definitivno slome otpor protivnika, učinio je to Edin Džeko golovima za 2:0 i 3:0 u razmaku od samo dvije minute, a onda se sve otvorilo i mreža San Marina je napunjena do vrha.

„Mislim da su da su tokom reprezentativne karijere ove najlakše na papiru utakmicu bile u stvari najteže, to je pokazala i utakmica u Zenici. Ovu utakmicu smo shvatili dosta ozbiljno, to se vidjelo u prvih 20 minuta. Nakon crvenog kartona malo smo se opustili, na znam zašto, to je razlog zašto je tih 1:0 bilo duže na semaforu. Drugi gol je dao mirnoću ekipi koja je krenula da igra sve bolje i bolje“, rekao je kapiten reprezentacije BIH Edin Džeko.

Kerim Alajbegović o debiju iz snova "Realno ne mogu vjerovati šta se desilo. Prva utakmica i odmah sam zabio i upisali smo veliku pobjedu. Drago mi je i idemo u utorak isto da pobijedimo. Ponekad kad protivnik dobije crveni karton nije lako, jer se oni još više brane, ali bili smo strpljivi, imali smo dobre momente, dali taj drugi gol i na kraju šest golova. Bilo je dobro. Navijači su nam dali veliku podršku, to nam je dalo krila, hvala im na tome", poručio je najmlađi debitant i najmlaši strijelac reprezentacija BIH Kerim Alajbegović.

U utorak u Zenici slijedi duel sa Austrijancima koji imaju tri pobjede iz tri utakmice.

"Svaka utakmica je teška na svoj način, danas smo dali maksimum, ali imamo tri dana do sljedeće utakmice, vjerujem da će selektor naći najbolju ekipu za duel sa Austrijom. Očekujemo punu Zenicu i veliku podršku naših navijača“, rekao je Džeko.

Kapiten „zmajeva“ rekao je da pobjeda 6:0 daje mnogo na samopouzdanju.

"Utakmica je otišla u najboljem smjeru, osvojili smo bodove, niko se nije povrijedio, bilo je dosta golova i to je dobro za samopouzdanje. Drago mi je zbog Baždara, zaslužio je gol. Nadam se da ćemo protiv Austrije biti na nivou, važna utakmica posebno poslije 12 bodova. Daćemo sve od sebe pa vidjećemo šta će biti“.

Zahvalio se i na podršci bh. navijača u San Marinu.

"Danas su u San Marinu, sutra u Rigi, pa onda u Zenici. Rekao sam da je ova utakkmica kao kod kuće. Hvala navijačima, oni su 12. Igrač, tako je bilo kroz cijelu karijeru. Doalaze dobri rezultati, dolazi i nova generacija, mladi igrači i mladi stručni štab. Ovi momci trebaju podršku kao što je bila danas i vjerujem da će tako biti i u Zenici", poručio je Džeko.