Engleska pred Srbiju pokazala novog zlatnog klinca!

Debitant u reprezentaciji Engleske Eliot Anderson ostavio sjajan utisak u pobjedi protiv Andore (2:0) u subotu. Selektor Tomas Tuhel najavio njegov nastup i u Beogradu.

Reprezentacija Engleske pobedila je Andoru 2:0 i sa maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice dolazi u Beograd, na meč protiv drugoplasirane Srbije na "Marakani" (utorak). Tim Tomasa Tuhela nije blistao na Vila parku u Birmingemu, ali je ostvario cilj. Konačnih 2:0 na stadionu Aston vile postavljeno je autogolom štopera Andore Kristijana Garsije poslije "asistencije" Nodija Maduekea u 25. minutu, a potom i udarcem glavom Deklana Rajsa u 67. minutu, na asistenciju Risa Džejmsa.

Za razliku od Srbije, koja je u Letoniji strepila pri rezultatu 1:0 do kraja meča, Englezi su uspjeli da na vrijeme "zatvore" meč pogotkom za mirnu prednost. Nije to bio meč u kojem je Engleska blistala, ali je uspjela da uradi osnovni zadatak uoči gostovanja u Srbiji. Igralo se sve vrijeme na polovini terena autsajdera, koji je samo četiri puta dodirnuo loptu na polovini Engleske.

U formaciji 4-3-3, sa Deklanom Rajsom i Eliotom Andersonom kao "osmicom" i "šesticom", Tuhel je pokušavao različite varijante uoči duela protiv Srbije. Ono što je definitivno dobio uz bodove je odličan debi mladog Andersona (22), veziste Notingem Foresta koji je prvi put nastupio za nacionalni tim i ostavio odličan utisak. Njemački stručnjak ga je pohvalio poslije meča.

"Što da ne igra u Beogradu?"

"Bio je veoma, veoma dobar. Bio je pomalo nervozan ove nedjelje, ali je bio dobar i zato smo mu rekli - hajde da probaš i to je uradio. Ovo je bio test za njega i mislim da je položio.Zašto ne bi igrao u Srbiji?", kazao je Nijemac.

Eliot Anderson je ovog ljeta sa U-21 reprezentacijom Engleske postao šampion Evrope u Bratislavi, a u meču protiv Andore iskoristio je veliki prostor koji su mu omogućili gosti potpuno defanzivnim pristupom (5-5-0).

Ponikao je u Njukaslu i čak 14 godina nosio njegov dres (od 2010. do 2024), a onda prošlog ljeta prešao u Notingem Forest za obeštećenje od oko 17,2 miliona evra.

"Naučili smo mnogo, vidjeće se u Beogradu"

Tuhel je nakon meča govorio i o dobrim i o lošim detaljima, kao i o izvučenim poukama pred Beograd.

"Mislim da smo propustili nekoliko trenutaka u kojima smo mogli da ubrzamo igru. Možda Eze nije imao najbolji dan kao 'desetka', posljednje dodavanje Maduekea nije bilo dovoljno dobro i Rašford je imao dobre trenutke, ali ih nije iskoristio. Drugi gol je trebalo da padne ranije, jer nam je dao mnogo slobode.Naučili smo mnogo i drago mi je zbog igrača. Sada ćemo to dokazati u Beogradu", rekao je Tuhel.

Ovo je bio tim Engleske protiv Andore: Džordan Pikford - Ris Džejms, Mark Gehi, Den Burn, Majls Luis-Skeli - Eliot Anderson, Deklan Rajs - Noni Madueke, Ebereči Eze, Markus Rašford - Hari Kejn. Igrali su i Ezri Konsa, Entoni Gordon, Morgan Rodžers, Tino Livramento, Morgan Gibs-Vajt.







