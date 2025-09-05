Engleska bez pola tima dolazi na megdan Srbiji: Najveće zvijezde neće igrati u Beogradu

Reprezentacija Engleske gostuje u Beogradu 9. septembra, ali daleko od toga da će igrati u najjačem sastavu. Tuhel ima velike probleme pred meč.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije u septembarskom prozoru za kvalifikacije ima obaveze u Rigi protiv Letonije (6. septembar) i u Beogradu protiv Engleske (9. septembar). Ti mečevi privlače mnogo pažnje jer je srpski tim bori za plasman na Mundijal koji se naredne godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku.

Meč Srbije i Engleske u Beogradu privukao je mnogo pažnje, ali smo u međuvremenu saznali da selektor Tomas Tuhel neće moći da računa na najjači sastav. Zbog ogromnih problema sa povredama koje engleska reprezentacija ima pred gostovanje u Beogradu, šanse srpskgo tima znatno su veće - iako selektor Dragan Stojković Piksi za sada ne želi da govori o tome jer mu je fokus na utakmici protiv Letonije u Rigi.

Nakon okupljanja reprezentacije Engleske postalo je jasno da ni iskusni defanzivac Džon Stouns neće moći da pomogne timu, zbog lakše povrede mišića koju ima. Selektor Tuhel odlučio je da ne rizikuje, pa je štoper Mančester sitija dobio dozvolu da se vrati u klub, a teret će pasti na leđa preostaloj četvorici centralnih defanzivaca. Po svemu sudeći, tu ne bi trebalo da bude problema, daleko veći će biti u ofanzivnom dijelu tima.

Ko ne igra za Englesku protiv Srbije?

Kada je prije nekoliko dana saopšten spisak fudbalera na koje Tuhel računa za mečeve protiv Andore i Srbije, najveći šok bio je izostanak dvojice igrača Real Madrida. Na okupljanje nacionalnog tima nisu pozvani Trent Aleksander-Arnold i Džud Belingem, iako su u prethodnom periodu obojica bili izuzetno važni za reprezentaciju.

Izostanak Belingema je opravdan jer se on oporavlja od povrede ramena i ne igra ni za španski tim, ali Aleksander-Arnolda su svi očekivali u dresu nacionalnog tima. Tuhel je objasnio da se opredijelio za Risa Džejmsa zbog njegove dobre forme i za Tina Livramenta da bi vidio kako će se on uklopiti u reprezentaciju. Dodao je i da Trent jedva čeka da se vrati u tim, a da je njihov razgovor o izostanku sa spiska bio veoma dobar.

Zbog povreda koje su katastrofalne i za njihove klubove u dresu reprezentacije Engleske na stadionu "Rajko Mitić" nećemo gledati Kola Palmera i Bukaja Saku. Njih dvojica su, pored Harija Kejna, najbitniji igrači u ofanzivnom dijelu engleskog tima i to je dovoljan podatak da se shvati koliki je hendikep izostanak sa dva septembarska meča. Palmer i Saka su se povrijedili na mečevima Premijer lige.

U odnosu na prijateljski meč protiv Senegala koji je Engleska odigrala u junu, na spisku nema Kajla Vokera (Barnli), Levija Kolvila (Čelsi), Trevora Čalobe (Čelsi), Konora Galagera (Atletiko Madrid), Kurtis Džounsa (Liverpul) i Ajvana Tonija (Al Ahli). Takođe, pozive nisu dobili dugogodišnji reprezentativci poput Harija Megvajera (Mančester junajted), Fila Fodena (Mančester siti) i Džeka Griliša (Everton), ali ni vezni igrač Kristal Palasa Adam Varton za kojeg se već dugo priča da je budućnost nacionalnog tima. Nema ni Kobija Mejnua, najtalentovanijeg igrača Mančester junajteda - ali je to skroz očekivano zbog njegove minutaže na početku nove sezone.

Ko će igrati za Engleze?

Selektor Engleske Tomas Tuhel morao je da improvizuje, a na kraju i da naknadno poziva igrače u nacionalni tim da bi imao dovoljno fudbalera za okršaje protiv Andore i Srbije. Trenutno je zadovoljan igračkim kadrom - istakao je da ima 21 fudbalera na treninzima i da se nada kako će svi oni moći da odgovore zahtevima. Ovo su pozvani fudbaleri: