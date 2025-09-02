logo
"Nijednog trenutka nisam htio za Mađare": Ugrešić objasnio zašto mu je Srbija uvijek broj 1

0

Mladi fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić o svojoj odluci da igra za Srbiju, a ne za Mađarsku.

Ognjen Ugrešić o odluci da igra za Srbiju Izvor: FSS

Talentovani fudbaler FK Partizan Ognjen Ugrešić dobio je prvi poziv za "A" reprezentaciju Srbije i pojavio se na okupljanju kod selektora Dragana Stojkovića Piksija. Hvalio ga je već selektor, istakao da poseduje potencijal, a i Ugrešićevi prvi utisci su više nego pozitivni.

"Iskreno, polako postajem svestan, osećaj je fenomenalan, samo kad pomislim sa kojim igračima ću da treniram. Upoznali smo se, razgovarali i saglasili da nismo bili ni malo miljenici sreće", poručio je 19-godišnji fudbaler Partizana za FSS.

Srbija će u subotu igrati u Letoniji, a već u utorak (20.45) protiv Engleske igrati nas čeka možda i najteži meč u kvalifikacijama, pa je dobra vest da su ulaznice praktično već prodate: "Nema sumnje da je to veliki spektakl, veliki protivnik. Biće to mnogo težak meč. Imaćemo uz nas pun stadion, odličnu atmosferu. Ali ostavimo sada Engleze po strani, imaćemo dovoljno vremena da se posvetimo tom meču. Letonija je u glavi", naglasio je.

Interesantno je da je Ugrešić, zbog majke, mogao da igra i za reprezentaciju Mađarske, međutim to kod njega nikada nije bila opcija: "Nikada. Igrao sam za mlađe kategorije Srbije, nisam razmišljao o drugoj soluciji. I srećan sam".

Slijedi upoznavanje sa novim saigračima Srbije i možda prilika za debi.

"Od svih igrača, poznajem samo Nikolu Štulića, ali moram biti iskren, drago mi je što ću sada upoznati Mitrovića i Vlahovića koje sam pratio dok su bili u Partizanu i kasnije poslije odlaska iz Humske. Otac čak ima i sliku sa Dušanom dok je bio još klinac, predviđao mu je veliku karijeru. I bio u pravu...", zaključio je Ugrešić. 

Tagovi

fudbal Ognjen Ugrešić orlovi

