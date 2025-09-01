logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Je l' on nekome rođak, stalno ga pominjete?": Piksija opet pitali gdje je Dejan Zukić na spisku

"Je l' on nekome rođak, stalno ga pominjete?": Piksija opet pitali gdje je Dejan Zukić na spisku

Autor Dragan Šutvić
0

Dragan Stojković Piksi je pričao o Dejanu Zukiću na konferenciji za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Piksi o Dejanu Zukiću Izvor: MN Press/Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Mnogo pitanja o potencijalnim reprezentativcima dobio je Dragan Stojković Piksi kada je održao konferenciju za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom. Bilo je riječi i o Dejanu Zukiću, nekadašnjem fudbaleru Vojvodine.

Ofanzivni vezista koji sada nastupa za Volfsberger bio je na nekim ranijim okupljanjima, a sada ga nije bilo u timu. Selektor je istakao da se već nekoliko puta pominje njegovo ime od strane novinara.

"Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak... Pratimo sve, dobar momak i dobar igrač. Imamo mnogo igrača pod radarom. Ne samo ove koji su na spisku. Ima igrača koji dobro napreduju i dobro se razvijaju, pa su na spisku kod Bate Mirkovića u mladoj reprezentaciji. Svima su vrata otvorena, ali neko mora i da otpadne sa spiska. Ne možemo da zovemo 35 igrača", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.

Dejan Zukić ima 24 godine i dolazi iz Bačkog Jarka. Igra kao ofanzivni vezista, a za Srbiju je nastupao u svim mlađim kategorijama. Od U16 do U21 selekcije ima 21 nastup i 3 gola, a još uvijek čeka debi u "A" timu. Za Vojvodinu je odigrao 170 mečeva i prošle sezone je prešao u austrijski Volfsberger.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Dragan Stojković - Piksi Dejan Zukić fudbal orlovi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC