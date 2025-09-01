"Je l' on nekome rođak, stalno ga pominjete?": Piksija opet pitali gdje je Dejan Zukić na spisku

Dragan Stojković Piksi je pričao o Dejanu Zukiću na konferenciji za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN Press/Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Mnogo pitanja o potencijalnim reprezentativcima dobio je Dragan Stojković Piksi kada je održao konferenciju za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom. Bilo je riječi i o Dejanu Zukiću, nekadašnjem fudbaleru Vojvodine.

Ofanzivni vezista koji sada nastupa za Volfsberger bio je na nekim ranijim okupljanjima, a sada ga nije bilo u timu. Selektor je istakao da se već nekoliko puta pominje njegovo ime od strane novinara.

"Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak... Pratimo sve, dobar momak i dobar igrač. Imamo mnogo igrača pod radarom. Ne samo ove koji su na spisku. Ima igrača koji dobro napreduju i dobro se razvijaju, pa su na spisku kod Bate Mirkovića u mladoj reprezentaciji. Svima su vrata otvorena, ali neko mora i da otpadne sa spiska. Ne možemo da zovemo 35 igrača", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.

Dejan Zukić ima 24 godine i dolazi iz Bačkog Jarka. Igra kao ofanzivni vezista, a za Srbiju je nastupao u svim mlađim kategorijama. Od U16 do U21 selekcije ima 21 nastup i 3 gola, a još uvijek čeka debi u "A" timu. Za Vojvodinu je odigrao 170 mečeva i prošle sezone je prešao u austrijski Volfsberger.

