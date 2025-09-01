Piksi digao glas: "Nemojte da stavljate Vanju i Sergeja u isti koš!"

Dragan Stojković Piksi objasnio je kakva je situacija sa Vanjom i Sergejem Milinkovićem-Savićem u reprezentaciji Srbije.

Izvor: Youtube/ Fudbalski savez Srbije/MN Press

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je pred mečeve sa Letonijom i Engleskom razgovarao sa medijima, a prvo pitanje je dobio o braći Milinković-Savić. Njih dugo nema u nacionalnom timu, a sada je na širem spisku reprezentacije bio Vanja. Na kraju nije izabran u konačni tim za ove dve utakmice.

Istakao je selektor da dvije situacije nisu za poređenje. Sergej je istakao da nije psihički spreman da igra za nacionalni tim, a Vanja želi da stane na gol Srbij, ali je sada ipak tražio vrijeme da se nametne novom treneru u Napoliju.

"Što se tiče Vanje Milinković Savića, ni ranije se nije ništa specijalno dešavalo, tako da... Nema nikakvih promena što se toga tiče. Nemojte da stavljate u isti koš njega i brata, to su dve potpuno različite stvari. Sa Vanjom sam pričao dva puta, sredinom avgusta i pred širi spisak. Razgovarao sam i 25. pred konačan spisak. Zamolio me da ovog puta preskoči okupljanje, a razlog znate, promijenio sredinu, promijenio je klub. Potrebno je vrijeme da se adaptira i da se nametne svom sadašnjem treneru u klubu. Zamolio me da razumijem to, sigurno će se odazvati samo da riješi svoj status i da će početi vrlo brzo da brani i bude startna jedinica u Napoliju. Što se Vanje tiče, to je to. Razumio sam i izašao sam u susret. Razgovor je bio odličan, njemu je drago da je ponovo na spisku", rekao je na početku svog izlaganja selektor Stojković.

Naglasio je selektor Srbije da mu je novi golman Napolija rekao da mu ne prijaju poređenja sa bratom.

"Što se Vanje tiče i u tom razgovoru mu teško pada, što mediji pokušavaju da ga stave u isti koš sa bratom koji psihički nije spreman da igra za reprezentaciju. Imaju različite karijere i svako odlučuje za sebe", završio je Dragan Stojković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!