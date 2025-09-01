Autor Dragan Šutvić

11 : 39 Kraj konferencije! Završeno je izlaganje Dragana Stojkovića Piksija pred mečeve protiv Letonije i Engleske u septembarskom prozoru za kvalifikacije.

11 : 39 Najjači tim u Rigi! "Najjači tim za Rigu, da. Moramo biti potpuno spremni i zdravi, u svim segmentima. Tehnika, taktika, disciplina... Moramo da riješimo u svoju korist tu utakmicu. Isto veče ćemo se vratiti u Beograd. Imaćemo dovoljno vremena za odmor, analizu i pripremu druge utakmice. Imamo Letoniju kao prepreku, želimo da je preskočimo, da upišemo tri boda. Uz poštovanje, oni imaju istu matematiku jer imaju četiri boda na tabeli. Srbija mora da bude fokusirana na 90 minuta. Direktiva je put za Rigu, pobjeda i tri boda. ne razmišljam ni o čemu drugom", rekao je Dragan Stojković Piksi na kraju konferencije.

11 : 33 Boja neće mnogo pomoći! "Ne daju mi da igram više. Bitno je kako igramo i kako se borimo. Nije bitno da li smo u crvenom ili plavom. Boja neće mnogo pomoći. Probao sam ovu opremu, dobra je, zadovoljan sam", rekao je Stojković i iskoristio priliku da kaže koliko je važna podrška publike protiv Engleske 9. septembra u Beogradu.

11 : 33 Zlato u Rigi! "Ponoviću, bodovi u Rigi su zlatni. Nisu obični, zlata su vrijedni. Moramo da ih osvojimo. Poslije ćemo se pripremati od utakmice do utakmice. Fokusirani smo na Letoniju i gostovanje u Rigi. Poslije ćemo pričati šta bismo mogli da uradimo devetog septembra. Kvalifikacije su takve. Ako pobijedite, dobijate bodove. Ako dobijate bodove, penjete se na tabeli. Ako se penjete na tabeli, bliži ste cilju. Mi želimo da budemo u prvom vagonu, ako može i u lokomotivu da uđemo", istakao je Stojković.

11 : 29 O srpskom fudbalu! "Imali smo ove izlete u Evropi, prošlo je kako je prošlo. Nismo od Novog Pazara i Radničkog očekivali grupnu fazu. Partizan je ostavio jako dobar utisak. Činjenica da su pobijedili četiri od šest utakmica. Nisu prošli, to se graniči sa nenormalnim. Što se Zvezde tiče, nekad se stvari dese kako ne očekujete. Život teče dalje. Kontinuitet je važna stvar, Liga Evrope je jako takmičenje. Obezbijeđen je kontinuitet. Moglo je da bude bolje i uspješnije, ali ovako ćemo imati dostojnog predstavnika srpskog fudbala u Evropi. Dobro je što će se boriti za sebe, ali i za nacionalni koeficijent. Na spisku ima igrača iz naše lige, to je dobra poruka za njih. Ima i ovdje kvaliteta, samo oni moraju da pokazuju. Na nama je da donesemo odluke", rekao je Stojković.

11 : 29 O golmanima! "Što se Veljka Ilića tiče, on danas završava papirologiju u Lođu. Danas je trening oporavka, dobio je dozvolu. Sutra će biti na raspolaganju. Ništa se bitnije neće promijeniti. Važno je da uradi to i da završi transfer. Ne plašim se, nemam razlog za strah jer imam povjerenje u sve golmane na spisku. Što se tiče Jovanovića, vrata su svima otvorena. Ovog momenta nije tu, možda će biti sljedeći put. To je to. Ne bih previše ni da pričam o igračima koji nisu tu. Treba da obratimo pažnju na one koji su tu. Ništa lično, on je odličan golman. Ja ne mijenjam mišljenje po tom pitanju", ispričao je selektor.

11 : 24 Svi dolaze! "Za sada je sve u redu, niko se ne žali, to je dobra vijest", rekao je selektor i dodao: "Sve ekipe su organizovane, nema nikog da ne liči ni na šta. Sve ekipe su dobro potkovane, odlični su u skoku, mogu da budu problematični za protivnika iz prekida. Sve te karakteristike biće prenesene igračima na terenu. Poštujemo Letoniju, imaju iskusnog trenera koji se bavi taktikom, nekoliko igrača na koje moramo da obratimo pažmju. Moramo da pokažemo kvalitet i da preskočimo tu prepreku", ispričao je Dragan Stojković.

11 : 23 Svima pomogao! "Ne postoji igrač kojem nisam pomogao. Ja sam vjerovao da mogu da iznesu napore i izazove pred njima. Ne postoji igrač kojem nisam pružio šansu, ruku, pomogao. Selektor može da donese odluku kakvu želi, polovinu igrača mogu da izbrišem bez ikakvih problema. Ako je neko korektan, druga strana mora da odgovori na pozitivan način. Svi moraju da se bore da reprezentacija bude uspješna. Mnogim igračima sam pružao šansu bez ikakvog interesa, osim da reprezentacija igra dobro. A vidim da napreduju, potpisuju ugovore u karijerama, to bi trebalo da se cijeni", zaključio je Stojković.

11 : 22 Ugrešić! "Pozvali smo ga zbog dobrih igara u Evropi, Partizan je dostojno predstavljao srpski fudbal. Neki kažu da je zbog pasoša... Partizan ima dosta mladih igrača koji pokazuju potencijal i talenat. Dosta njih je u mladoj reprezentaciji. Nagrada za dobre igre, za kvalitet. To je dobar impuls za ostale igrače, ne samo Partizanove nego i iz ostalih klubova. Dobar rad, dobre igre, požrtvovanje se uvijek isplati na kraju. Dobra stvar, po meni. Mogao je da bude neko drugi, ali sam odlučio da bude Ugrešić koji je skrenuo pažnju na sebe. Bilo bi malo teže da igra protiv Engleske, ali dobar impuls za njega i putokaz za ostale", rekao je selektor Srbije.

11 :18

Kostić i Vlahović "Vidi se da je uigrana akcija. Centaršut dobar, ovaj na dobrom mjestu. Trener će vam reći da su radili to na treninzima. Drago mi je zbog toga. Oni su dugo van stroja, u drugom planu. Vlahović nosi devet, očekuju se golovi od njega. Dobro je to zbog samopouzdanja, živi dosta težak period po pitanju karijere. Drago mi je da naši igrači daju doprinos rezultatima. Drago mi je da su naša dva igrača donijela pobjedu", rekao je Stojković.

11 : 15 O Dejanu Zukiću! "Vidim da se provlači njegovo ime, da li je nekome rođak... Pratimo sve, dobar momak i dobar igrač. Imamo mnogo igrača pod radarom. Ne samo ove koji su na spisku. Ima igrača koji dobro napreduju i dobro se razvijaju, pa su na spisku kod Bate Mirkovića u mladoj reprezentaciji. Svima su vrata otvorena, ali neko mora i da otpadne sa spiska. Ne možemo da zovemo 35 igrača", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi.

11 : 15 Da li će gledati košarkaše? "Dobili smo poziv košarkaša, ali mislim da je to malo teže. Izgleda da će nam se termini poklopiti. Ne igramo u večernjem terminu. Svim srcem smo uz košarkaše, uz Karija i njegovu družinu. Gledao sam sve tri utakmice, dobro guraju. Žao mi je Bogdana, veliki peh. Na dobrom su putu da nastave sa pobjedama. Nijedna utakmica neće biti laka, ali morate da se suočite sa izazovima. Navijaćemo za njih. Da idemo u halu... Skoro nemoguće. Otišli bismo sa velikim zadovoljstvom", rekao je Stojković.

11 :08

Da li je Letonija mina? "Moj posao je da igrače upoznam sa onim što nas očekuje. Gledao sam nekoliko puta utakmice Letonije jer imam poštovanje za svakog protivnika. Igrači će dobiti sve potrebne informacije. Mnogo važna utakmica, jedna od najvažnijih. To su zlatni bodovi, po mom mišljenju. Ako dođemo do njih, a mislim da hoćemo. Ne možemo da propustimo šansu. Ne možemo na Svjetsko prvenstvo ako ne osvajamo bodove. Neće sigurno biti laka utakmica. U prošlosti smo imali slične utakmice... Svi kažu da smo u Katar otišli zbog Portugala, ali pobijedili smo Luksemburg i Azerbejdžan. Ne smijemo da prosipamo bodove. Vjerujem da će igrači uspješno obaviti zadatak koji je ispred njih", rekao je Piksi.

11 :05

Englezi zabranjena tema! "Što se Engleza tiče, oni su zabranjena tema. O njima se ne priča. Interesuje me Letonija i samo dešavanja na toj utakmici. Kad se završi, mislićemo o Englezima. Mi smo u procesu, na putu ka ostvarenju cilja. Cilj je Svjetsko prvenstvo. Moramo da pobjeđujemo, upisujemo bodove na naš konto. Dobro smo raspoloženi, fokusirani na Rigu gdje idemo po pobjedu. Igračima će to biti jasno. Nema kalkulacija, zanima me pobjeda i tri boda. Svaka ekipa ima kalkulacije, želim da se bavim samo našom reprezentacijom. Kad se vratimo pričaćemo o Englezima", rekao je selektor Stojković.

11 :03

O Vanji i Mitru! "Što se tiče Vanji, našeg golmana, ni ranije se ništa specijalno nije dešavalo. Nema nikakvih promjena. Nemojte u isti koš da stavljate njega i brata, to su poptuno različite stvari. Sa Vanjom sam razgovarao dva puta, pred širi i pred konačni spisak. Zamolio me je da propusti okupljanje jer je promijenio sredinu, promijenio klub i želi da se nametne. Samo da riješi svoj status, odazvaće se. Razumio sam i izašao u susret. Razgovor je bio odličan. Vanji Milinković-Saviću teško pada što ga mediji stavljaju u isti koš sa bratom, jer oni imaju potpuno različite karijere. Što se tiče Mitrovića, ne razlikujem se od ostalih selektora. Brine me kada igrači nemaju minutažu, ali očekujem da budu zdravi. Vidjeli ste da ima nekih u koje vjerujem iako nemaju veliku minutažu. Volio bih kada bi više igrali. Tačno je da on od Andore nije igrao. Ne znam kakav je njegov status u klubu, nije moj posao da se bavim time. On nije igrač koji treba da se provjerava, puno znači reprezentaciji i ja imam povjerenje u njega. Buduće odluke donosićemo kada vidimo u kakvom je stanju", rekao je Stojković.

10 : 59 Selektor je stigao! Dragan Stojković Piksi počinje konferenciju za medije pred mečeve protiv Letonije i Engleske. Konferencija će, po planu, početi u 11:00.

10 : 56 Šta čeka Srbiju? Fudbalska reprezentacija počela je kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine utakmicama u junu, kada je u Tirani protiv Albanije odigrala bez pogodaka, a zatim u Leskovcu savladala nemoćnu Andoru (3:0). Svi ostali mečevi igraće se do kraja tekuće godine. Srbiju u septembru čekaju mečevi protiv Letonije i Engleske, u oktobru protiv Albanije i Andore, a zatim u novembru protiv Engleske i Letonije. Reprezentacija Srbije će Englesku i Albaniju dočekati u Beogradu, a na kraju kvalifikacija će protiv Letonije igrati u Leskovcu. Izvor: MN PRESS

10 : 52 Povratak Kostića! Filip Kostić vraća se u nacionalni tim nakon više od godinu dana pauze. Posljednji meč za reprezentaciju Kragujevčanin je odigrao na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, u prvoj utakmici grupne faze - protiv Engleske. Na Evropskom prvenstvu se povrijedio, a zatim je bio dio grupe fudbalera na koju selektor Stojković nije računao zbog "smjene generacije" u nacionalnom timu. Ipak, Kostić se izborio za novi poziv u nacionalni tim, pa će nastaviti karijeru u dresu sa državnim grbom koji je već nosio 64 puta, uz tri gola i 12 asistencija. Izvor: MN PRESS

10 : 44 Debituje Ugrešić? Najtalentovaniji fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić dobio je poziv u seniorsku reprezentaciju Srbije, a selektor Dragan Stojković mogao bi da mu ukaže šansu i tako ga obezbijedi za budućnost. Za Ugrešića su se prethodnih mjeseci interesovali Mađari, kojima je sada krivo što neće ponovo moći da izvedu "slučaj Kerkez" i ukradu Srbiji još jednog veoma talentovanog fudbalera. Izvor: MN PRESS

10 : 43 Spisak selektora Stojkovića! Dragan Stojković je prije nešto više od deset dana objavio širi spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Letonije i Engleske, a zatim su neki od fudbalera otpisani. Pogledajte konačan spisak fudbalera koji bi u septembru mogli da nose dres Srbije!