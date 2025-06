"Vratili smo Srbiju na evropsku pozornicu": Dragan Džajić od Piksija tražio da ode i na Mundijal

Analizirani su uspjesi i predstavljeni ciljevi u Fudbalskom savezu Srbije (FSS).

Izvor: MN PRESS

Fudbalski savez Srbije održao je danas redovnu sjednicu u Sportskom centru u Staroj Pazovi. Predsjedavao je generalni sekretar Branko Radujko, obratio se i prvi čovjek srpskog fudbala Dragan Džajić, a poslata je poruka da je iza Saveza uspješna godina u kojoj je mnogo toga urađeno.

"Ovo je prilika da zastanemo, osvrnemo se i sagledamo koliko smo kao organizacija, kao reprezentacija i kao fudbalska zajednica postigli u prethodnom periodu. Iza nas je godina u kojoj smo Srbiju vratili na najveću pozornicu evropskog fudbala poslije skoro dvije i po decenije. Naša A reprezentacija, predvođena selektorom Draganom Stojkovićem, ušla je u društvo najboljih, a u periodu koji je ispred nas očekujemo da nas obraduje dobrim rezultatima i na narednim velikim takmičenjima", rekao je Džajić u obraćanju u kome je posebnu zahvalnost izrazio igračima, stručnom štabu i svima zaposlenima u Savezu.

"Biti deo dva velika takmičenja zaredom i ostati u elitnom rangu Lige nacija, nije samo statistički podatak, već dokaz da smo na pravom putu. Putu koji vodi ka Svjetskom prvenstvu 2026. godine", dodao je predsjednik Saveza.

Šta je još rekao Dragan Džajić?

"Moram posebno da istaknem i ogroman uspjeh ženske A reprezentacije, koja se po prvi put u istoriji plasirala u elitni rang UEFA Lige nacija. To nije samo veliki korak za ženski fudbal u Srbiji, već i snažan podsticaj svim djevojčicama i djevojkama koje sanjaju da jednog dana nose dres sa državnim grbom. Naša misija nije samo da gradimo rezultate - već i temelje fudbalske Srbije. Infrastruktura, nova energija u mlađim kategorijama, organizacija važnih UEFA događaja, kao i nagrade koje dodeljujemo najboljima - sve je to deo vizije budućnosti srpskog fudbala. Vjerujemo u naše igrače, selektore, ali prije svega u naš narod koji prati, bodri i živi za fudbal", rekao je Džajić.

"Posebno želim da istaknem da je za nas bila velika čast što smo imali priliku da budemo domaćini Kongresa UEFA u Beogradu. Taj događaj je bio ne samo organizaciona, već i prekretnica u reputaciji za Fudbalski savez Srbije. Pohvale koje smo dobili od predsjednika UEFA i FIFA, Aleksandera Čeferina i Đanija Infantina, kao i svih uvaženih zvanica iz evropskih i svjetskih federacija potvrđuju da smo opravdali ukazano poverenje i pokazali se kao pravi domaćini. To je rezultat timskog rada i pokazatelj da Srbija može i umije da stoji rame uz rame sa najboljim Savezima na kontinentu".

"Ponosni smo i na dodjelu organizacije Evropskog prvenstva za mlade 2027. godine. To je priznanje ne samo našoj organizaciji, već cijeloj Srbiji. Uvjeren sam da ćemo biti dostojni domaćini jednog od najvažnijih turnira u dosadašnjoj istoriji srpskog fudbala. Posebnu pažnju moramo obratiti na rad sa mlađim kategorijama i iskreno se nadam da će rezultati mlađih reprezentativnih selekcija biti znatno bolji nego do sada. Zahvaljujem se i svima koji su podržali infrastrukturne projekte – izgradnju Nacionalnog stadiona, novih terena i moderne administrativne zgrade – jer to nisu samo zgrade, već temelj budućnosti za generacije koje dolaze".

"Drage kolege, fudbalski radnici, navijači i prijatelji, samo zajedno, samo složni – možemo sve. Nastavimo da sanjamo velike snove, ali i da ih pretvaramo u stvarnost. Srbija ima fudbalsku dušu. Hajde da je i dalje čuvamo, gradimo i uzdižemo. Hvala vam na povjerenju. Živjela Srbija i živio srpski fudbal!"

