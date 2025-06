"Večeras nije trebalo da on postigne gol": Piksi o promašajima Dušana Vlahovića protiv Andore

Selektor Srbije analizirao je igru Dušana Vlahovića u pobjedi protiv Andore (3:0) u kvalifikacijama za Mundijal 2026

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/MN Press

Dušan Vlahović uložio je ogroman trud u pobjedi protiv Andore (3:0), ali nije uspio da postigne gol. Asistirao je Aleksandru Mitroviću za pogodak za 1:0 u prvom dijelu meča, iznudio penal za konačnih 3:0 u 53. minutu i uz sve što je učinio nije bio nagrađen golom.

Selektor Dragan Stojković Piksi komentarisao je njegove prilike, pokušaje i promašaje kroz prizmu velikog doprinosa trijumfu.

"To je ono upravo o čemu sam govorio. Nije samo on, ali kad me već pitate za njega, izuzetno sam zadovoljan. Falio je taj gol, da se upiše u strijelce, ali njegova borbenost, želja i sve ono što napadač može da pruži su za pohvalu. Pružio je sve to. Za tu vrstu i količinu zalaganja, kapa dole, a golovi će doći. Možda u Letoniji, kada budemo otišli i kada bude trebalo. Večeras nije trebalo da on da gol, očigledno je da je ovo bilo veče Aleksandra Mitrovića", kazao je selektor na stadionu "Dubočica" u Leskovcu.

Vlahović je u tandemu sa Mitrovićem igrao i u remiju protiv Albanije u Tirani i sigurno je da će imati veliku ulogu i u septembarskim utakmicama protiv Letonije u Rigi 6. septembra i protiv Engleske u Beogradu, 9. septembra.

