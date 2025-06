"Ovdje ima mnogo lažnih legendi": Piksi bi da svi dobro čuju njegove riječi o Mitru

Selektor Srbije biranim riječima govorio o Aleksandru Mitroviću, kome je skinuo kapu za jubilej i het-trik na 100. utakmici za reprezentaciju.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je poslije pobjede protiv Andore 3:0 da bi sve teme za razgovor trebalo da budu u drugom planu iza priče o Aleksandru Mitroviću.

Kapiten Srbije postigao je het-trik na svom jubilarnom 100. nastupu za nacionalni tim u Leskovcu, u noći koju nikad neće zaboraviti ni on ni bilo ko je bio na stadionu "Dubočica".

"Očigledno da je ovo veče Aleksandra Mitrovića. Ovako se ulazi u istinsku legendu. Ne u lažnu legendu, mnogo je ovdje lažnih legendi, već u istinsku legendu. Ovo je jubilarna 100. utakmica i da baš na jubilej date het-trik... Mnogo mi je drago zbog toga", kazao je selektor Dragan Stojković na konferenciji za novinare poslije utakmice.

"Ne interesuju me ni Albanci, Letonci, Englezi"

Piksi je rekao da je posebno zadovoljan maksimalno ozbiljnim pristupom svog tima.

"Bila je ovo utakmica koja traži veliki oprez, da niko ne pomisli da može biti lako. Da pristup i stav prema igri moraju biti na maksimumu. O tome smo i danas imali razgovor na video-analizi i na sastanku pred meč. To su bile ključne stvari po meni. I raduje me taj pristup", kazao je on.

Odmah poslije meča bio je upitan za remi Albanije i Letonije u Rigi. Govorio je o tome i na konferenciji.

"Ne obazirem se. Ne interesuju me ni Albanci, Letonci, Englezi, radim i živim za ovu reprezentaciju, da od nje napravim nešto dobro. Najvažniji će bii onaj sljedeći protivnik koji dolazi. Nisam ih gledao, moram da priznam, a nije bilo ni potrebe. Njihovi rezultati me ne zanimaju, samo Srbija".

Srbija je i ka Svjetskom prvenstvu u Kataru krenula sa četiri boda.

"Nije loše. Bilo bi mnogo bolje da smo pobijedili u Tirani, ali ovako nije loše. Mislim da je to korektna ocjena. Nadam se najboljem."

Bio je Piksi upitan da li je Aleksandar Katai falio ekipi u Tirani, jer je u meču protiv Andore ostavio značajan trag igrajući iza Mitrovića i Dušana Vlahovića.

"Možda je falio za vas, ali za mene ne. Razlika je velika i u ambijentu i u kvalitetu protivnika. Albanija je mnogo bolja ekipa od Andore, uz svo poštovanje naravno".

Potom se još jednom osvrnuo ka meču u Albaniji minulog vikenda, završenom bez pobjednika (0:0).

"I sami znate da je ta utakmica bila specifična iz milion, a možda i iz više razloga. Ako krenemo od politike, pa tako dalje. Učinio sam sve kao selektor i odgovoran za ovaj tim da momke pripremim za tu vrstu pritiska koju ćemo imati i koji smo imali, ali odgovor naših igrača bio je na maksimumu i to ljudi moraju da prepoznaju. Nisu podlegli fantastičnoj atmosferi, mislim na fudbalsku atmosferu, ali smo bili na nivou na kojem je moralo biti".

