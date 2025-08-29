logo
Piksi zvao Vanju, pa ga opet obrisao sa spiska: Ovo je konačan sastav Srbije za Engleze

0

Obrt na spisku selektora Srbije pred mečeve sa Engleskom i Letonijom, ipak bez iskusnog golmana Vanje Milinković-Savića.

Piksi zvao Vanju Milinković-Savića, pa ga opet obrisao sa spiska Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi objavio je danas konačan spisak za utakmice protiv Engleske i Letonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, a ono što što je zanimljivo je da na njemu nema iskusnog golmana Vanje Milinković-Savića.

Novi čuvar mreže Napolija pozvan je posle dugo vremena, nakon spekulacija da je u svađi sa selektorom, ali se nije našao u užem izboru za meč sa Engleskom i Letonijom. Uskoro ćemo saznati da li je to bila odluka fudbalera ili selektora...

Osim njega, nema ni Jan-Karla Simića i Stefana Mitrovića, a ovako izgleda konačan sastav "orlova".

Reprezentacija Srbije biće na okupu od ponedjeljka, 1. septembra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a selektor Dragan Stojković obratiće se medijima od 11.00.

Srbija ima četiri boda iz dvije utakmice, a 6. septembra gostuje Letoniji, dok 9. septembra dočekuje Englesku.

