Piksi vratio Milinkovića-Savića i Kostića u reprezentaciju: Ovo je spisak Srbije, tu je i talenat iz Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Piksi objavio spisak reprezentacije Srbije za mečeve sa Engleskom i Letonijom, tu su Vanja Milinković-Savić, Ognjen Ugrešić...

Vanja Milinković-Savić i Filip Kostić ponovo u reprezentaciji Srbije Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković objavio je širi spisak igrača na koje računa za mečeve u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U pitanju su igrači koji su u konkurenciji za mečeve protiv Letonije u Rigi (6. septembar) i Engleske u Beogradu (9. septembar).

Ime koje je najviše iznenadilo na spisku je svakako povratak Vanje Milinkovića-Savića u nacionalni tim, kao i Filip Kostić, a na spisku je od mladih igrača i Ognjen Ugrešić iz Partizana koji je izgleda već ostavio utisak na selektora. Napad predvode Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Luka Jović. Na spisku nema Sergeja Milinkovića-Savića.

Na spisku su sljedeći igrači:

  • Golmani: Đorđe Petrović, Vanja Milinković Savić, Veljko Ilić, Dragan Rosić
  • Odbrana: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Jan Karlo Simić, Nemanja Stojić, Aleksa Terzić, Kosta Nedeljković
  • Sredina terena: Saša Lukić, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Stefan Mitrović, Veljko Birmančević, Ivan Ilić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Katai, Uroš Račić, Ognjen Ugrešić
  • Napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović i Nikola Štulić

Zašto Vanja nije igrao za Srbiju?

Na spisku Srbije u posljednjih nekoliko "prozora" nije bilo ni Sergeja ni Vanje Milinkovića-Savića. Djelovalo je da više neće igrati za nacionalni tim, pa je zbog toga spisak pomalo iznenadio sve. Sergeja i dalje nema, ali je njegov rođeni brat tu i konkurisaće za mjesto među stativama poslije transfera u Napoli.

Posljednji put je Vanja igrao za Srbiju u septembru prošle godine u Ligi nacija i od tada se na svaki Piksijev poziv samo "zahvalio". Selektor je tada rekao da je to bilo zbog povrede, ali ga više nije bilo na spisku, sve do sada.

"Golman Vanja nije na spisku, što ne znači da neće biti. Odluka je naša takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mjesto u reprezentaciji. Što se tiče drugog brata, prije objavljivanja spiska ja sam obavio razgovor sa njim, i mogu da kažem da je ista meta isto odstojanje kao u prethodnom periodu. Ostaje pri stavu da još uvijek nije psihički spreman da igra za reprezentaciju i za mene je to dovoljno bilo. Da li su oni završili, ja to ne znam. To ćemo vidjeti u daljem periodu koji je ispred nas", rekao je tada Piksi.

