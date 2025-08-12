logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija u novim dresovima: "Orlovi" mijenjaju tradiciju!

Srbija u novim dresovima: "Orlovi" mijenjaju tradiciju!

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u novim dresovima - plave boje.

Novi dresovi fudbalera Srbije Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije promijeniće sponzora - poslije brenda "Puma", na red je došao "Kapeli". Sad je poznato i kakve dresove će nositi najbolji fudbaleri Srbije - "orlovi" će po prvi put na teren izaći u plavim dresovima.

Nakon što je okončana saradnja sa njemačkom markom "Puma", fudbaleri Srbije nosiće američki brend "Kapeli". Na društvenim mrežama pojavile su se i prve fotografije dresova koje će nositi "orlovi" - izgledaju poprilično drugačije u odnosu na one na koje smo navikli u nacionalnom timu. Prema saznanjima B92, dresovi neće izgledati onako kako se prenosi na društvenim mrežama, ali informacija o plavim dresovima je tačna.

Na taj način, Srbija će prvi put od osamostaljivanja obući plavo. Posljednji put tu boju su nosili najbolji reprezentativci Srbije i Crne Gore kada su igrali na Mundijalu 2006. 

Riječ je, inače, o relativno novom brendu na evropskom podneblju. Međutim, vrlo brzo se širi, a njihova saradnja sa reprezentacijom Srbije znači korak naprijed za popularnost na tržištu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC