Srbija u novim dresovima: "Orlovi" mijenjaju tradiciju!

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u novim dresovima - plave boje.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije promijeniće sponzora - poslije brenda "Puma", na red je došao "Kapeli". Sad je poznato i kakve dresove će nositi najbolji fudbaleri Srbije - "orlovi" će po prvi put na teren izaći u plavim dresovima.

Nakon što je okončana saradnja sa njemačkom markom "Puma", fudbaleri Srbije nosiće američki brend "Kapeli". Na društvenim mrežama pojavile su se i prve fotografije dresova koje će nositi "orlovi" - izgledaju poprilično drugačije u odnosu na one na koje smo navikli u nacionalnom timu. Prema saznanjima B92, dresovi neće izgledati onako kako se prenosi na društvenim mrežama, ali informacija o plavim dresovima je tačna.

Capelli Serbia 2025 Home & Alternative Home Kits Leaked - No More Puma:https://t.co/1IjfCyMw4g — Footy Headlines (@Footy_Headlines)August 12, 2025

Na taj način, Srbija će prvi put od osamostaljivanja obući plavo. Posljednji put tu boju su nosili najbolji reprezentativci Srbije i Crne Gore kada su igrali na Mundijalu 2006.

Riječ je, inače, o relativno novom brendu na evropskom podneblju. Međutim, vrlo brzo se širi, a njihova saradnja sa reprezentacijom Srbije znači korak naprijed za popularnost na tržištu.

