"Šta me briga što se Englezima ne ide u Leskovac?": Vučić kritikovao FSS zbog selidbe reprezentacije u Beograd

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić protivi se odluci Fudbalskog saveza da utakmicu protiv Engleske reprezentacija igra u Beogradu, a ne u Leskovcu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je odluku Fudbalskog saveza Srbije da "preseli" u Beograd kvalifikacionu utakmice za Mundijal protiv Engleske.

Prema njegovoj ocjeni, u FSS-u su podlegli višednevnom pritisku u vezi sa tom utakmicom. Vučić je naglasio da je bio za to da reprezentacija i dalje igra u Leskovcu, gdje je i protiv Andore i u prethodnim mečevima imala veliku podršku navijača na stadionu "Dubočica".

"Fudbalski savez i ostali ne mogu da izdrže ni pet minuta pritiska engleske ambasade i ostalih koji traže da se utakmica sa Engleskom igra u Beogradu. I oni poslije dva dana pritiska promene odluku i traže da se igra u Beogradu. Samo da ostane zapisano da sam bio za to da se igra u Leskovcu, ali da su svi donijeli odluku da se igra u Beogradu. Za mene ljudi u Leskovcu nisu manje vrijedni od ljudi u Beogradu. Pružili su fascinantnu podršku našoj reprezentaciji protiv Andore", rekao je Vučić u Pragu za TV Informer.

Vučić je naglasio da u Beogradu podrška nacionalnom timu ne bi bila ni približna onoj u Leskovcu.

"Na 'Marakani' ili na bilo kom stadionu ne bi bilo 300 ljudi, jer to Beograd ne interesuje. Pa, sad kada dolaze Englezi, Englezima se ne ide do Leskovca. Šta me briga što vam se ne ide? Dobio sam deset zahtjeva ambasada i ni na jedan nisam htio da reagujem. Naravno, neki drugi ljudi koji nisu u stanju da istrpe pritisak su reagovali i promijenili odluku, pa su iz Leskovca preselili utakmicu za Beograd", dodao je predsjednik Srbije.

Reprezentacija Srbije poslije dvije odigrane utakmice u kvalifikacijama za Mundijal 2026. ima četiri boda, a naredni mečevi čekaju je u septembru - 6.9. u Rigi protiv Letonije i tri dana kasnije protiv Engleske na stadionu "Rajko Mitić". Nakon toga, 11. oktobra Srbija će dočekati Albaniju takođe na stadionu Zvezde, dok će se vratiti u Leskovac u novembru, na meč protiv Letonije 16.11.







