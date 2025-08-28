Fudbaleri i fudbalerke Srbije igraće u novoj opremi koja je upravo predstavljena.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Srbija je predstavila nove dresove za svoje fudbalske selekcije. Vidjeli smo ruho u kome će nastupati sve nacionalne selekcije u svim uzrastima i svim verzijama fudbalske igre, a jedan detalj je pogotovo upao u oči.

Još ranije je objavljeno u kakve će dresove američka kompanija "Kapeli sports" obući fudbalere i fudbalerke Srbije, ali ono što je novo da se vratio stari grb na dres nacionalnog tima.

Grb FSS sa četiri ocila je sada ponovo na grudima fudbalera, a evo kao izgleda nova plava garnitura dresova predstavljena medijima:

Vidi opis Ovo je novi dres Srbije, svima je drago zbog jedne stvari: Detalj na novoj opremi fudbalera svi vidjeli

Među brojnim prisutnima na ovoj promociji na kome smo vidjeli plave i bijele dresove "orlova" bila je i selektorka ženske selekcije Srbije Lidija Stanković. Pogledajte i nju na promociji:

