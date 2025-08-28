logo
Ovo je novi dres Srbije, svima je drago zbog jedne stvari: Detalj na novoj opremi fudbalera svi vidjeli

Ovo je novi dres Srbije, svima je drago zbog jedne stvari: Detalj na novoj opremi fudbalera svi vidjeli

Autor Nikola Lalović
0

Fudbaleri i fudbalerke Srbije igraće u novoj opremi koja je upravo predstavljena.

Predstavljeni novi dresovi Srbije Izvor: MONDO/Matija Popović

Srbija je predstavila nove dresove za svoje fudbalske selekcije. Vidjeli smo ruho u kome će nastupati sve nacionalne selekcije u svim uzrastima i svim verzijama fudbalske igre, a jedan detalj je pogotovo upao u oči.

Još ranije je objavljeno u kakve će dresove američka kompanija "Kapeli sports" obući fudbalere i fudbalerke Srbije, ali ono što je novo da se vratio stari grb na dres nacionalnog tima. 

Grb FSS sa četiri ocila je sada ponovo na grudima fudbalera, a evo kao izgleda nova plava garnitura dresova predstavljena medijima: 

Među brojnim prisutnima na ovoj promociji na kome smo vidjeli plave i bijele dresove "orlova" bila je i selektorka ženske selekcije Srbije Lidija Stanković. Pogledajte i nju na promociji:

BONUS VIDEO: 

00:13
Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

fudbal FSS Srbija orlovi dresovi

