Emotivno na treningu Srbije: Piksi i fudbaleri imali posebne goste

Prvi trening fudbalske reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi pred predstojeće mečeve sa Letonijom i Engleskom donio je prizor koji će se dugo pamtiti.

Izvor: MN PRESS

Deset najbržih navijača, koji su na blagajni stadiona „Rajko Mitić“ prvi kupili ulaznice za duel sa Englezima, imali su privilegiju da budu posebni gosti nacionalnog tima Srbije.

Osim što su pratili trening “orlova”, navijači su imali priliku da se fotografišu sa igračima i selektorom Draganom Stojkovićem, koji je i ovoga puta pokazao koliko mu znači podrška sa tribina.

Posebnu emociju izazvao je trenutak kada je selektor razgovarao sa malim Lazarom Živkovićem, dječakom koji ne propušta nijednu utakmicu reprezentacije Srbije. Na pitanje ko su mu najdraži fudbaleri, Lazar je bez dvoumljenja izdvojio Ivana Ilića i Kostu Nedeljkovića.

“Svaka čast. Svi uglavnom kažu Mitrović i Vlahović, ti si baš lokalpatriota.“ – obradovao se Stojković kada je saznao da Lazar, ne samo da je Nišlija, već da živi u njegovom dijelu grada.

„Pratimo svaku utakmicu naše reprezentacije, a bili smo prošle godine i u Minhenu na mečevima protiv Slovenije i Danske“ – rekao je Lazarov tata.

„Žao mi je što vas nismo obradovali pobjedama u tim utakmicama, ali do kraja ovih kvalifikacije imamo priliku da vam priredimo nove razloge za radost“ – odgovorio je Stojković i pozvao igrače da naprave zajedničku fotografiju sa dobitnicima dresa.

Pored petorice najbržih koji su, prema sopstvenom priznanju, čekali punih 14 sati na blagajni stadiona ‘Rajko Mitić’ da bi među prvima obezbijedili dragocjeni komad papira, među srećnim dobitnicima našli su se još prva dama koja je kupila ulaznicu, prvi navijač koji se na blagajni pojavio u starom dresu i troje učesnika naših promotivnih akcija za utakmicu sa Engleskom.

„Dres je zaista odličan. Pored zanimljivog dizajna, vidi se da je rađen od kvalitetnog materijala. Raduje me povratak plave boje koja me veže za neke istorijske utakmice i velike pobede u prošlosti. Sada ponovo možemo da navijamo za 'plave' i da se radujemo novim uspjesima.“ – rekao je jedan od dobitnika Petar Jovanić.

Svi dobitnici, puni utisaka napustili su sportski centar u Staroj Pazovi sa obećanjem da će i ubuduće biti među prvima u redovima ispred blagajni. Kako su sami istakli, to ne rade zbog poklona ili posebnih privilegija, već iz iskrene ljubavi prema reprezentaciji i želje da na vrijeme obezbijede svoje mjesto na tribinama.