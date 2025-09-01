Piksi otkrio važan transfer za srpski fudbal: Reprezentativac Srbije otišao iz Superlige

Dugogodišnji golman TSC iz Bačke Topole, talentovani Veljko Ilić, seli se u inostranstvo.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je konferenciju za novinare u Staroj Pazovi, pred okupljanje nacionalnog tima za septembarske mečeve. Srbija će igrati protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu, a osim tih mečeva selektor je govorio i o fudbalerima sa svog spiska - tom prilikom otkrio je i jedan transfer.

Iako se prethodnih dana naslućivalo da će se to desiti, nismo imali zvaničnu potvrdu da golman Veljko Ilić (22) napušta TSC, Bačku Topolu i srpski fudbal. Selektor Stojković je otkrio da Ilić kasni na okupljanje nacionalnog tima jer mu je izašao u susret, odnosno omogućio da propusti prvi trening kako bi završio transfer.

"Što se Veljka Ilića tiče, on danas završava papirologiju u Lođu. Danas je trening oporavka, dobio je dozvolu da ga propusti. Sutra će biti na raspolaganju. Ništa se bitnije neće promijeniti. Važno je da uradi to i da završi transfer. Ne plašim se, nemam razlog za strah jer imam poverenje u sve golmane na spisku", rekao je selektor Stojković kao odgovor na pitanje o čuvarima mreže državnog tima.

Odlazak u Poljsku biće prvo inostrano iskustvo za Veljka Ilića, koji je u seniorskoj karijeri čuvao mrežu samo kluba iz Bačke Topole. On je ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, branio je na pozajmici za omladince IMT-a, a zatim se 2021. godine preselio u TSC. Pored toga što je povremeno branio i za omladince tima sa severa Srbije, Ilić je upisao čak 121 nastup u seniorskoj konkurenciji.

Bio je prvi golman TSC-a u grupnoj fazi Lige Evrope (2023/24) i Konferencijske lige (2024/25), a branio je i na jednom meču protiv Brage u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Kao prvi izbor među stativama jedan je od najzaslužnijih za sjajne rezultate tima iz Bačke Topole poslednjih godina, pa i istorijsko drugo mjesto u Superligi Srbije.

Ilić je više puta dobijao pozive selektora Dragana Stojkovića, ali još nije debitovao za seniorsku selekciju Srbije. Prethodno je devet puta branio za mladu reprezentaciju, praktično tokom cjelokupnog kvalifikacionog ciklusa za Evropsko prvenstvo na koje se Srbija nije plasirala.

