Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obrazložio je zašto je pozvao fudbalera Partizana Ognjena Ugrešića.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti uoči mečeva protiv Letonije i Engleske u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Posebno se osvrnuo na poziv mladom igraču Partizana Ognjenu Ugrešiću.

Poznato je da Ugrešić ima i pasoš Mađarske, ali je njegova odluka da nastupa za selekciju Srbije. Poziv je zaslužio dobrim igrama u Evropi, ali nažalost crno-bijeli su prerano završili misiju na međunarodnoj sceni.

"Pozvali smo ga zbog dobrih igara u Evropi, Partizan je dostojno predstavljao srpski fudbal. Neki kažu da je zbog pasoša... Partizan ima dosta mladih igrača koji pokazuju potencijal i talenat. Dosta njih je u mladoj reprezentaciji. Nagrada za dobre igre, za kvalitet. To je dobar impuls za ostale igrače, ne samo Partizanove nego i iz ostalih klubova. Dobar rad, dobre igre, požrtvovanje se uvijek isplati na kraju. Dobra stvar, po meni. Mogao je da bude neko drugi, ali sam odlučio da bude Ugrešić koji je skrenuo pažnju na sebe. Bilo bi malo teže da igra protiv Engleske, ali dobar impuls za njega i putokaz za ostale", rekao je selektor Srbije.

Vidi opis "Neki kažu da smo ga zvali zbog pasoša": Piksi nikad direktniji o debitantu na spisku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Piksi se osvrnuo na situaciju u srpskom fudbalu. Smatra da stvari idu na bolje uprkos lošim rezultatima u evropskim takmičenjima. Crvena zvezda će ove sezone igrati u Ligi Evrope, dok su ostali srpski klubovi ispali iz daljeg takmičenja.

"Imali smo ove izlete u Evropi, prošlo je kako je prošlo. Nismo od Novog Pazara i Radničkog očekivali grupnu fazu. Partizan je ostavio jako dobar utisak. Činjenica da su pobijedili četiri od šest utakmica. Nisu prošli, to se graniči sa nenormalnim. Što se Zvezde tiče, nekad se stvari dese kako ne očekujete. Život teče dalje. Kontinuitet je važna stvar, Liga Evrope je jako takmičenje. Obezbeđen je kontinuitet. Moglo je da bude bolje i uspješnije, ali ovako ćemo imati dostojnog predstavnika srpskog fudbala u Evropi. Dobro je što će se boriti za sebe, ali i za nacionalni koeficijent. Na spisku ima igrača iz naše lige, to je dobra poruka za njih. Ima i ovdje kvaliteta, samo oni moraju da pokazuju. Na nama je da donesemo odluke", rekao je Stojković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!