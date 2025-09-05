logo
Englezi u problemima pred Beograd: Otpao još jedan fudbaler

Englezi u problemima pred Beograd: Otpao još jedan fudbaler

0

Nižu se problemi za reprezentaciju Engleske pred gostovanje Srbiji u kvalifikacijama za Mundijal.

džon stouns Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Engleske biće oslabljena za mečeve u septembarskom prozoru, kada će u okviru kvalifikacija za Mundijal igrati protiv Andore i Srbije. Nakon okupljanja nacionalnog tima Engleske jasno je da će se igračima koji propuštaju ove mečeve priključiti i iskusni defanzivac Džon Stouns (31).

Kako prenose britanski mediji, Stouns je zbog povrede morao da napusti kamp nacionalnog tima, a to je tek jedan u nizu udaraca za selektora Tomasa Tuhela. Njemački stručnjak ne može da računa na nekoliko izuzetno bitnih igrača, koji već godinama nose igru reprezentacije Engleske - znamo da u Beogradu nećemo gledati Trenta Aleksander-Arnolda, Džuda Belingema, Kola Palmera, Bukaja Saku i još nekoliko izuzetno važnih fudbalera koji su nešto manje zvijezde u svjetskim okvirima.

U takvoj situaciji Tuhelu nije bilo potrebno da sazna da Stouns neće moći da pomogne timu, jer je on već godinama izuzetno bitan faktor na terenu. Defanzivac Mančester sitija odigrao je 83 meča za seniorsku selekciju Engleske i po tom parametru je treći na listi među aktivnim reprezentativcima.

Stouns je ove sezone bio u startnoj postavi Mančester sitija na sve tri prvenstvene utakmice u Premijer ligi. Moguće da je na nekom od tih mečeva zaradio manju povredu mišića, koja je i zvaničan razlog za njegov izostanak iz reprezentacije. Selektor Tuhel istakao je da ne želi da rizikuje, pa je Stouns dobio dozvolu da napusti nacionalni tim.

Njemački stručnjak sada je ostao sa četiri klasična štopera u timu. Na spisku selekcije Engleske su Mark Geji (Kristal Palas), Ezri Konsa (Aston Vila), Den Burn (Njukasl) i Džerel Kuansa (Bajer Leverkuzen). Odlučeno je da ne bude naknadnih poziva, već da sa igračima koji su na spisku Engleska odmjeri snage protiv Andore i Srbije. Meč u Beogradu igra se 9. septembra.

