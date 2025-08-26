Srbija uz pun stadion čeka Engleze na "Marakani": Ostale ulaznice za još samo jednu tribinu

Čini se da će tribine na utakmici Srbija - Engleska biti popunjene do posljednjeg mjesta.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija će 9. septembra dočekati Englesku na stadionu "Rajko Mitić" (20.45) u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a utisak je da će tribine biti popunjene do posljednjeg mesta. Interesovanje za meč je bilo ogromno, pa je tako FSS sada saopštio da samo još jedna tribina nije rasprodata.



"Interesovanje za utakmicu između Srbije i Engleske je ogromno i preostale su još samo ulaznice za sjevernu tribinu. Ulaznice koštaju 500 dinara i možete ih kupiti putem sajta iticket.rs, kao i na blagajni stadiona Rajko Mitić", navode iz FSS.

"Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme i podržite "orlove" na putu do novog velikog uspjeha", dodaje se.

Ko će igrati za Srbiju protiv Engleske?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kao što je poznato, Srbija ima četiri boda iz prve dvije utakmice kvalifikacija, dok su Englezi na devet (iz tri utakmice). Ovo su igrači s kojima će Piksi pokušati da dođe do pozitivnog rezultata protiv Engleske i Letonije u septembru: