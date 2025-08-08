Ogromni redovi ispred Marakane: Čeka se i po 14 sati za kartu za meč Srbija - Engleska

Izabranici Dragana Stojkovića Piksija će imati veliku podršku protiv moćnih Engleza.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA/FSS/Instagram

Počela je prodaja karata za meč Srbija - Engleska koji je na programu 9. septembra na stadionu "Rajko Mitić", u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Interesovanje je ogromno, pošto su navijači od ranog jutra pohrlili na blagajne da obezbijede svoje mjesto na "Marakani".

Simljeni su ogromni redovi ispred najvećeg srpskog stadiona, a 100 najbržih kupaca je sačekalo iznenađenje, pošto su uz ulaznicu dobili specijalne poklone. Sve je planulo za 20 minuta, a ostali ljubitelji fudbala su strpljivo čekali u redovima.

Zanimljiva je priča momaka iz Loznice koji su 14 sati čekali kako bi kupili karte. "Došli smo u četvrtak oko 20 sati. Za reprezentaciju ništa nije teško. Očekujem da se Orlovi bore, vjerujem u pobjedu protiv Engleske. Tipujem ovoga puta na Lakija Samardžića. Zaslužio je poslije onog penala u Tirani da mu se sve vrati i da izraste u junaka kao u Beču protiv Austrije", rekao je Vuk iz Loznice koji je u srpsku prestonicu stigao sa drugarima.

Podsjetimo, zbog incidenata navijača na meču protiv Andore koji je odigran u Leskovcu, UEFA je kaznila Srbiju smanjenjem kapaciteta stadiona za 8.100 mjesta, ali nema sumnje da će ostatak tribina biti popunjen i da će "orlovi" konačno imati veliku podršku na putu ka novom velikom takmičenju. Srbija je trenuto treća u Grupi sa 4 bododa, dok su ispred Albanija sa 5 i Engleska sa maksimalnih 4, s tim što "orlovi" imaju meč manje.