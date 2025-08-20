Kerkeza ukrali, ali Ugrešića ne: Mađari kukaju za "budućim igračem Junajteda"

U Mađarskoj i te kako žale što Ognjen Ugrešić igra za Srbiju, a ne za njihovu reprezentaciju.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je u utorak širi spisak igrača na koje računa Englesku i Letoniju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026, a na njemu se tako prvi put našlo ime najtalentovanijeg igrača Partizana Ognjena Ugrešića.

To je posebno dobra vijest iz perspektive toga što je i Mađarska pokušavala da "ukrade" Ugrešića, s obzirom da vezni fudbaler ima i mađarski pasoš, po majci. Međutim, ovoga puta Mađari nisu uspjeli u svojoj namjeri, kao što su mnogo puta do sada...

Znamo da je dosta srpskih sportista odlučilo da brani boje Mađarske, jedan od skorašnjih primera je fudbaler Miloš Kerkez koji je Srbin iz Vrbasa, tako da su u medijima u ovoj zemlji već sada svjesni propuštene prilike jer se o talentu Ugrešića čulo i do Budimpešte.

"Ognjen Ugrešić, rodom iz Kikinde, po majci je dijelom Mađar i posjeduje mađarsko državljanstvo, što znači da mu pravila UEFA omogućavaju da u određenim okolnostima nastupa i za reprezentaciju Mađarske. Međutim, izgleda da su mu šanse za to sve manje, budući da se njegovo ime nalazi na spisku reprezentativaca koji je selektor Srbije Dragan Stojković objavio u utorak”, navodi mađarski "Nemzetisport".

Takođe, već se u Mađarskoj zna i da je Mančester junajted zainteresovan za Ugrešića, tako da portal "Rangado" ističe da je vrlo moguće da je reprezentacija izgubila velikog igrača: "Mnogo o njegovim sposobnostima govori i to što, prema navodima medija, Mančester junajted neprestano prati njegove partije, nadajući se da bi mogao povoljno da dovede mladog igrača. Za reprezentaciju Srbije do 19 godina nastupio je šest puta, a dres sa državnim grbom nosio je i u mlađim kategorijama. Nije iznenađenje ni to što je dobio poziv u seniorsku selekciju, kao ni to što nije čekao eventualni poziv Mađarske".