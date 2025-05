Partizan "zaključao" najveće talente u Humskoj: Oduševili ovog proljeća i to se cijeni

Partizan se pohvalio da su talentovani Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić potpisali nove ugovore.

Izvor: Promo/FK Partizan/

Talentovani fudbaleri Vanja Dragojević (19) i Ognjen Ugrešić (18) potpisali su nove, petogodišnje ugovore sa Partizanom. Njih dvojica oduševili su ovog proljeća kod trenera Srđana Blagojevića i kao najtalentovaniji igrači iz Omladinske škole dobilu su nove, poboljšane ugovore.

"Osjećaj je sjajan, ostvario mi se dječački san. Ovo je samo dodatni podsticaj da sada radim još više i još jače i da pokažem da to zaslužujem. Nisam razmišljao ni trenutak, nije bilo dileme - to se ne odbija, niti se o tome razmišlja. Ciljevi u narednom periodu su što bolji rezultati, što bolje partije i, ako Bog da, titula sljedeće godine!", rekao je Vanja Dragojević za zvanični sajt kluba po potpisu ugovora.

Vanja i Ognjen su inače zajedno napravili prve fudbalske korake na terenima Omladinske škole Partizana, a sada su dočekali da zajedno potpišu i nove ugovore sa crno-bijelima.

"Presrećan sam što sam produžio ugovor sa klubom koji volim najviše na svijetu. To je nešto o čemu sam sanjao cijeli život – da što duže budem u Partizanu i da dođem do prvog tima. Dobio sam šansu, odigrao nekoliko dobrih utakmica, zadovoljan sam što klub vjeruje u mene i što mi je pružio povjerenje kroz novi ugovor. Vanja i ja smo Grobari cijeli život, zajedno igramo tokom čitavog odrastanja, kroz sve kategorije smo prošli zajedno i presrećan sam što smo zajedno i u ovom trenutku kada potpisujemo ugovore do 2030", naglasio je Ognjen Ugrešić, strijelac tri gola u plej-ofu.

Poslije ovih potpisa koji će obradovati navijače, iz Partizana naglašavaju da time pokazuju "strateško opredjeljenje da se budućnost prvog tima gradi na igračima poniklim u Omladinskoj školi".