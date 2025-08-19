Na Piksijevom spisku i Ognjen Ugrešić: Srbija je ukrala Mađarskoj Partizanovu "bebu"

Ognjen Ugrešić sjajnim partijama u Partizanu preporučio se selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju za seniorski tim reprezentacije Srbije.

Selektor reprezentacije Srbije saopštio je širi spisak igrača za utakmice protiv Letonije i Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Među igračima koji će braniti srpsku trobojku našao se i mladi igrač Partizana Ognjen Ugrešić (19). I mada je postojala bojazan da bi talentovani fudbaler mogao da obuče dres Mađarske, sada je gotovo izvjesno da će biti dio ekipe "orlova".

Tranzicija u Partizanu navela je klub da se osloni na mladu snagu u timu - vidjeli smo u evropskim mečevima da "bebe" crno-bijelih i te kako imaju telant i snagu da se nose sa različitim rivalima. Da iskustvo nije odnijelo prevagu, poslije mnogo godina gledali bismo proljeće u Humskoj, ovako je pred Partizanovim klincima naporan rad. A među njima našao se i momak rođen u Kikindi Ognjen Ugrešić.

Riječ je o centralnom veznom igraču Partizana, koji je u dosadašnjem toku sezone na 10 utakmica upisao dva gola, od kojih je jedan bio u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Bila bi prava šteta da je selektor Dragan Stojković propusti opriliku da u tim uvrsti telentovanog Ugrešića, naročito ako znamo da je momak iz Kikinde imao priliku da zaigra i za Mađarsku, s obzirom na to da ima dvojno državljanstvo.

Da li su postojale šanse za Ugrešić zaigra za Mađarsku?

Da debata o reprezentaciji Mađarske nije samo prazna priča, jednom prilikom otkrio je i fudbalski menadžer Ostoja Stjepanović, nekadašnji fudbaler upravo Partizana. S obzirom na to da postoje primjeri Nemanje Nikolića koji nije mogao da izbori mjesto u reprezentaciji Srbije, ali i Miloša Kerkeza koji je mlad odličio da brani boje Mađarske, strah o odlasku Ugrinića bio je više nego opravdan.

"Zašto da ne? U mlađim kategorijama je igrao za Srbiju, sada je član U19 selekcije, ali vidjećemo kako će da se razvija i koju će državu izabrati. Možda bi mogao putem Nemanje Nikolića i Miloša Kerkeza, jer su oni mnogo postigli braneći mađarski dres. Previše je rano pričati o tome, ali nikad ne reci nikad. Ako dobijemo poziv, sješćemo i razgovarati", rekao je Stjepanović, bivši reprezentativac Sjeverne Makedonije, za portal "Nemzeti Sport".

Ko je Ognjen Ugrešić?

Momak rođen u Kikindi Ognjen Ugrešić debitovao je za prvi tim Partizana tokom prethodne sezone. Već je poznato da se "parni valjak" po promjeni rukovodstva opredijelio za mlade talente, zbog toga su igrači omladinskog tima dobili nešto veću priliku i kako stvari stoje - dobro je koriste. Ugrešić je nekoliko godina proveo u omladinskoj školi crno-bijelih, a sada je važan dio Partizana i to nije krio potpredsjednik Predrag Mijatović.

"Za Ugrešića, koji je odigrao sedam utakmica, dobili smo ponudu od skoro pet miliona. Šta smo uradili? Imaš onu dilemu - hej, možda možemo bez Ugrešića, pa možda nam tih 4,5 miliona uz bonuse rješava do oktobra... Na to kažem da je vjerovatno da će ta ponuda preći 10 miliona evra ako bude odigrao više od godinu dana, ako je već prestižni klub dao uz bonuse pet miliona za igrača koji je odigrao sedam utakmica. Ali on ima klauzulu od 15 miliona, a daj Bože da dođemo u situaciju da mu pojačamo ugovor", rekao je Mijatović u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana"

U sezoni za nama Ugrešić je na 27 mečeva postigao pet golova i jednu asistenciju, a već ove sezone postao je jedan od važnijih igrača crno-bijelih. Takođe, mladi igrač Partizana je prošao kroz sve mlade selekcije reprezentacije Srbije, bio je dio talentovane generacije 2006, a sada će imati priliku da i u seniorskom timu pokaže raskošni talenat.