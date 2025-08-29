Tomas Tuhel šokirao Engleze spiskom za Srbiju!

Ovo je spisak Engleske za meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je danas imena fudbalera na koje računa za mečeve protiv Andore (6. septembar) i Srbije (9. septembar), a malo je reći da je iznenadio tamošnju javnost. Tuhel je precrtao zvijezdu svog tima Trenta Aleksander-Arnolda, novog igrača Real Madrida, koji nije igrao najbolje na startu ove sezone.

U timu nema ni njegovog saigrača Džuda Belingema, kao ni povrijeđenog Kola Palmera, najboljeg igrača Čelsija, a vratio je Markusa Rašforda koji je ovog ljeta pozajmljen u Barselonu nakon ne tako sjajnog perioda u Aston Vili i Mančester junajtedu.

Prve pozive dobili su igrači poput Džeda Spensa (Totenhem) i Elijota Andersona (Notingem forest), a ovo je cijeli spisak:

Golmani: D. Henderson, Pikford, Traford

Odbrana: Burn, Geji, Džejms, Konsa, Luis-Skeli, Livramento, Spens, Stouns

Vezni red: Anderson, Gibs-Vajt, Dž. Henderson, Rajs, Rodžers, Vorton

Napad: Bouen, Eze, Gordon, Kejn, Madueke, Rašford, Votkins.

Podsjetimo, danas je i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi objavio konačan spisak na kome nema Vanje Milinković-Savića.

