"Meč za koji se živi, biću na tribinama": Ivan Golac vjeruje u uspjeh Srbije protiv Engleske na Marakani

Legenda srpskog fudbala oglasila se o meču "orlova" i prvog favorita kvalifikacione grupe za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Fudbalski savez Srbije u petak je počeo sa prodajom ulaznica za meč decenije, okršaj Srbije i Engleske koji je zakazan za 9. septembar od 20:45 na stadionu 'Rajko Mitić' u Beogradu. O interesovanju publike dovoljno govori podatak da je prvog dana prodato blizu 10.000 ulaznica i već sada se sa sigurnošću može tvrditi da će izabranici Dragana Stojkovića imati fantastičnu podršku s tribina protiv jedne od najjačih selekcija na svijetu.

"Mnogo mi je drago što je Fudbalski savez Srbije odredio simbolične cijene ulaznica i siguran sam da će publika biti 12. igrač naše reprezentacije. Dugo nisam išao na stadion, ali ovo se ne propušta. Dolazim 9. septembra na Marakanu da bodrim Piksijeve momke u meču generacije. Moramo da budemo jedinstveni. Bez zvižduka, bez nervoze. Samo puna podrška tokom svih 90 minuta. Meč protiv Engleske nije samo borba za bodove, već prilika da pokažemo ko smo i koliko vrijedimo" – kaže Ivan Golac, jedini Srbin koji je kao trener osvojio nacionalni trofej u Škotskoj i jedan od onih koji su ostavili dubok trag i u engleskom fudbalu.

Njegova poruka je jasna - bez straha i kompleksa, sa vjerom u sebe i punim srcem do važnih bodova.

"Tradicionalno, mečevi između nas i Engleza, još od pedesetih godina, uvijek su bili zanimljivi i puni emocija. Pobjeđivali smo ih i sa 5:0, znali da ih „demoliramo“, ali su i oni znali nas da nadigraju. To je sudar dvije potpuno različite fudbalske škole. Njihova, bazirana na brzini, tempu, snazi i duel igri, i naša, tehnička, maštovita, sa više umjetnosti. Najvažnije pravilo u igri protiv Engleza je ne ulaziti u tuču. Ako pokušaš da ih dobiješ u borbi, izgubio si prije prvog zvižduka. Snaga je oduvijek bila njihovo glavno oružje."

"Englezi ne djeluju nepobjedivo"

ŠOK NA MARAKANI 1987. Ivanu Golcu je u sjećanju i čuvena utakmica protiv Engleske u kvalifikacijama za EURO 1988. "Bio sam tada domaćin engleskoj ekspediciji u Beogradu. Strašna ekipa: Džon Barns, Brajan Robson, Piter Birdsli... To su bili fudbalski „gangsteri“. Barns je sa 19 godina već bio strašan igrač. Protiv Votforda sam ga lično čuvao, majstor driblinga, lak kao perce, korak ogroman. Mogao je da prođe kroz cijelu odbranu kao da ne postoji. Miljan me je zamolio da razgovaram sa Osimom i ukažem mu na neke detalje iz igre engleskog tima. Kada sam ga pitao ko čuva Robsona i Barnsa, rekao mi je: 'imam rješenje, jednog će Baljić, a drugog Baždarević'. Odmah sam znao da to nije dovoljno. Te večeri u Beogradu, poslije 25 minuta bilo je 0:4, šok za sve. Danas Englezi nemaju takve pojedince. Igraju na potpuno drugačiji način i ne liče na taj stari Gordi albion. Ako ih pritisnemo, imamo velike šanse."

Vremena su su promijenila i Englezi nisu više samo tim koji dugim loptama preskače sredinu terena i uzda se u laktove svojih robusnih napadača.

"Ovaj susret biće vrlo interesantan. Englezi nisu selekcija koja djeluje nepobjedivo, ali imaju pojedince koji su sposobni sami da riješe utakmicu. Mislim da će biti puno golova, za razliku od prethodnog duela na Evropskom prvenstvu gdje je jedan detalj odlučio pobjednika. Mnogo je važno da napravimo dobar rezultat u Rigi i da u jednoj fantastičnoj atmosferi pred punim stadionom u Beogradu, odigramo najbolje što umijemo."

Kao veliki poznavalac engleskog fudbala, Golac otkriva gdje bi mogla da bude šansa za srpske fudbalere.

"Njihova snaga je tradicionalno u sredini terena. I danas imaju fantastične igrače u veznoj liniji, ali im je odbrana godinama problem. Tu su najtanji i tu vidim prostor za naše igrače. Lako dolaze u situaciju da protivnički igrač bude 'jedan na jedan' sa njihovim defanzivcem. To je njihova Ahilova peta. Možda im jedino Španci trenutno mogu parirati po dinamici, ali odbrana Engleske definitivno nije na nivou ostatka tima."

Koliko je važno da u ovakve utakmice uđemo hrabro, bez kompleksa?

"To je osnov svega. Moramo da uđemo u meč sa jasnim ciljem, da pobijedimo i napravimo veliki korak ka Svjetskom prvenstvu. Respekt da, ali strah nikako. Kada Englezi osjete slabost, oni ne staju. Daju prvi, pa drugi, pa treći gol. Mi moramo da pokažemo ponašanjem i igrom da smo bolji. I ako tako uđemo, imamo šta da tražimo."

Golac veoma dobro poznaje selektora Stojkovića, ovako ocjenuje njegov rad sa nacionalnim timom:

"Dovoljno je da kažemo da smo ponovo redovni učesnici velikih takmičenja, što je samo po sebi ogroman pomak. Često imamo nerealna očekivanja, želimo senzacije. Ali moramo biti svjesni realnosti. Zlatna vremena su iza nas, ali i sada smo među elitom. To mora da nam služi na ponos. Piksi je odličan selektor i mislim da je pravi čovjek za ovu generaciju."

Uvjeren je Golac da Srbija ima čime da udari na Englesku.

„Mitrović i Vlahović su naše udarne igle. Pogotovo Vlahović koji svojom pokretljivošću i prodornošću može da bude konstantna opasnost. Engleska odbrana igra visoko, u liniji, i pravim dubinskim loptama možete lako da ih probijete. Ali za to je potrebno savršeno razumijevanje i saradnja između veznih igrača i dvojice napadača. Mnogo je važno što većina naših reprezentativaca ima iskustva i umije da se nosi sa pritiskom velike utakmice. To se naročito odnosi na duel koji će se u novembru igrati u Londonu. Atmosfera na ostrvu je posebna. Ko nije igrao tamo, teško može da razumije o čemu govorim."

Detalj koji je Golca razlikovao od drugih trenera je motivacioni govor u svlačionici pred svaku važnu utakmicu. Šta bi sada poručio Mitru i drugovima?

"Rekao bih im da Englezi nisu bolji od nas, da imamo kvalitet i da kolektivnom i hrabrom igrom možemo da im pokažemo gdje im je mjesto. Bez straha, bez pritiska, da uživaju u utakmici! Momci, igrajte fudbal, to je privilegija."

Uvijek na svoj način, bez dlake na jeziku i sa dubokim razumijevanjem igre - Ivan Golac, jedini Srbin koji je kao trener osvojio nacionalni trofej u Škotskoj i jedan od onih koji su ostavili dubok trag i u engleskom fudbalu.

U DRUŠTVU ŠILTONA, BOLA, ŠIRERA, LE TISIJEA...

Prijatelj iz Rijeke mu je prije izvjesnog vremena javio lijepu vijest, da je jedan od kandidata za najboljeg igrača Sautemptona svih vremena.

"Sama pomisao da ste u društvu jednog Le Tisijea, Širera, Alana Bola, Šiltona, čini vas ponosnim i šalje vam poruku da niste džabe tolike godine posvetili fudbalu. Pročitao sam negde vijest da je Šilton dao na aukciju svoj dres sa Svjetskog prvenstva 1986. godine u kome je branio čuvenu utakmicu protiv Argentine kada mu je Maradona dao dva gola za antologiju. Početna cijena je 350.000 evra. A ja u svojoj kolekciji imam jedan Šiltonov dres sa sve njegovim potpisom. Ne bih ga mijenjao ni za šta na svijetu. To su stvari koje nemaju cijenu."

DOLAZAK MESINE PUN POGODAK

Ivan Golac podržava nove poteze Fudbalskog saveza Srbije, posebno angažovanje italijanskog stručnjaka Domenika Mesine na čelo Sudijske komisije:

"Suđenje je jedan od najvažnijih segmenata fudbalske igre. Jedan gest, jedna pogrešna procjena sudijskog tima, bez obzira da li je riječ o glavnom, pomoćnicima ili onima u VAR sobi, može da vam pokvari sedam dana napornog rada, treninga i pripreme za utakmicu. Sjećam se kad je Derbi kaunti 1975. godine pobijedio Real Madrid sa 4:1 u Engleskoj. Miljan je sjedio na klupi Madriđana, a revanš je sudio naš Gugulović iz Niša. Real je slavio sa 5:1. Veliki klubovi često mogu da kupe uspjeh. Zato nikad nisam navijao za Real. Ja volim klubove koji stvaraju, a ne one koji kupuju. Podržavam dolazak Domenika Mesine. Suđenje mora da bude pošteno i da omogući da igra ostane lijepa i čista. Pravila su jasna. Fudbal pripada fudbalerima, ne onima koji ga kvare."

