Edin Atić najbolji sportista BiH u 2025. godini: Nagrada imponuje i tjera me da nastavim da radim još više

Lana Pudar i Edin Atić obilježili su sportsku 2025. godinu u BiH. Njih dvoje izabrani su za najbolje u godini na izmaku, u izboru Nezavisnih novina i BHRT u tradicionalnom Izboru najboljeg sportiste BiH.

Na manifestaciji održanoj u Sarajevu nagradu je primio iz ruku predsjednika žirija Mehmeda Baždarevića.

"Zaista sam ponosan i sretan što sam izabran od strane Nezavisnih novina i Radio-televizije Bosne i Hercegovine za najboljeg sportistu BiH. Ovo je sigurno trenutak koji ću vječno pamtiti", rekao je za "Nezavisne" Edin Atić.

"Prije svega hvala svima. Stvarno sam iznenađen kada ste me pozvali i rekli da sam najbolji sportista svoje zemlje. To nije imala stvar sigurno, pogotovo kada se zna ko je prije mene dobijao ovo laskavu priznanje. Ovo meni mnogo znači, kao i mojoj porodici. Mislim ta nagrada još više imponuje i tjera nastavim da i dalje radim i da pravim još bolje rezultate", dodao je Atić.

Bh. košarkaš imao je sjajne nastupe u sarajevskoj Bosni i na Eurobasketu, gdje je bio među najboljim igračima u timu "zmajeva". Reprezentacija BiH odigrala je odlično, izborila plasman u naredni krug prvi put nakon 32 godine, ali je na kraju eliminisana od Poljske.

"Znam da su nas mnogi otpisali prije prvenstva. Ali tako to inače bude, kada nas svi otpišu, poslije toga mi napravimo nešto. Mislim da smo se skupili i odradili sjajan posao. Disali smo kao jedan na terenu i to je jedan od razloga uspjeha. Na kraju se ispostavilo da smo bili 13. u Evropi i napravili taj dugo iščekivani iskorak i plasman u nokaut fazu koji je obradovao naše navijače", poručio je najbolji sportista BiH za 2025. godinu.

