Atić se izvinio navijačima BiH zbog poraza od Srbije: "Ponekad emocije prevagnu, jer nam je svima stalo"

Bosna i Hercegovina ispustila je prednost protiv Srbije i upisala drugi poraz u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Bosna i Hercegovina imala je prednost u meču sa Srbijom gotovo tokom čitavog susreta. Izabranici Dušana Alimpijevića daleko od toga da su startovali dobro, pa su "orlovi" morali da jure zaostatak. I stigli su ga - u završnici meča, kad su "zmajevi" počeli da posustaju, a jedan od najiskusnijih na terenu Edin Atić potpuno je izgubio kontrolu, dobio tehničku grešku i napustio teren.

Srbija je pobijedila poslije promašaja domaćina u finišu meča, ali da je koš Amara Alibegovića završio u obruču gledali bismo produžetak. Možda bi meč bio otišao u drugom pravcu da jedan od najiskusnijih na terenu nije morao da se preseli na klubu zbog tehničke greške. Potez Edin Atića ispod koša ocijenjen je kao faul, a njegovo burno ponašanje ocijenjeno je kao dovoljno za tehničku grešku, pa je morao odmah na klupu.

Psovao je Atić, bio je u kadru gotovo minut. Sudije su provjeravale broj njegovih faulova, vreme i u međuvremenu dosudile tehničku i klupi BiH, a za sve to vrijeme reprezentativac domaćeg tima slao je salve uvreda na račun sudija. Pokušala je i klupa da ga umiri, ali je Atić bio vidno bijesan i razočaran. Na kraju, pobjeda je pripala Srbiji, a izvinjenje zbog nesmotrenosti navijačima Bosne i Hercegovine.

"Sinoć smo ostavili srce na terenu, ali poraz od Srbije za dva poena uvijek boli. Ponosan sam na svaki kontakt, svaku borbu i svaku reakciju naše ekipe. U trenutku velike tenzije u posljednjoj četvrtini reagovao sam impulsivno i dobio tehničku. Bio sam uvjeren da nije bio faul, ali to nije opravdanje za način na koji sam reagovao. Kad srce ide ispred strpljenja.

Želim da uputim iskreno izvinjenje, saigračima, stručnom štabu i svim navijačima koji stoje uz nas. Ponekad emocije prevagnu, jer nam je svima stalo, ali kao sportista i kao čovjek moram biti bolji u tim trenucima. Ovaj poraz nas neće slomiti. Naprotiv, nosi nas dalje. Idemo zajedno, još jače", napisao je Atić na instagram profilu i uz objavi priložio i trenutak kad je napravio faul pod košem nad Nikolom Tanaskovićem.

Bosna i Hercegovina je zabilježila i drugi poraz u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, najprije je reprezentacija Turske bila bolja od njih u Istanbulu, a onda je i Srbija slavila u Sarajevu. Kad je u pitanju Srbija, imaju maksimalan skor.