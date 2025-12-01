"Kako je Vojinu i Stefanu dok to skandirate": Novinar iz BiH održao lekciju zbog vrijeđanja Srba u Sarajevu

Novinar Danijal Hadžović reagovao je na sramne uvrede upućene Srbiji i Srbima na meču u Skenderiji, a posebno je u fokus stavio Stefana Simanića i Vojina Ilića.

"Hotentoti u Skenderiji: S onakvim navijanjem ne pripadate Sarajevu, a ni košarci", naslov je teksta Danijala Hadžovića u "Dnevnom avazu" nakon utakmice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom u kvalifikacijama za naredni Mundobasket.

Na kraju je u ovom meču pobijedio tim "orlova" nakon velike borbe. a meč je obilježio skandal pred početak utakmice kada je prvo izviždana himna Srbije, a zatim smo čuli uvredljive povike tokom intoniranja "Bože pravde". Podsetite se toga:

Novinar "Dnevnog avaza" pitao je selektora Darija Đerđu šta mislli o ovim uvredama, a Hadžović je i tokom meča imao osvrt na to šta se dovikuje sa tribina dok u selekciji BIH igra i nekoliko Srba.

"Dok Ilić i Simanić nose dres BiH, BH Fanatikosi urlaju "gazi četnike" i razvijaju homofobne transparente. KSBiH im je dao cijelu tribinu i pustio sve to unutra. Došli su ciljano da divljaju i sramote Sarajevo i košarku. Ne pripadate Sarajevu i niste od nas", napisao je Hadžović tokom trajanja meča na svom tviter profilu.

"Došli ste ciljano, samo da vrijeđate"

"Pitam se kako su se sinoć u dresu Bosne i Hercegovine osjećali Vojin Ilić i Stefan Simanić dok su sa parketa slušali skandiranja "gazi, gazi, gazi četnike", psovke o "vlaškoj majci" i ostale primitivne izlive mržnje, upućene mladićima koji nisu bili ni rođeni kad je bjesnio rat. A da krkanluk ne bi ostao samo na nacionalnoj osnovi, pobrinuli su se i za dodatne slojeve primitivizma – transparentom “Defend Europe from gay brotherhood” sa grbovima Srbije i Rumunije. I nacionalizam i homofobija u jednoj rečenici", započeo je Danijal Hadžović svoj tekst o ovom ispadu.

Istakao je da je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine odgovoran što je to dozvolio. Navijačka grupa BH Fanatikos se mjesecima borila da dobije mesto na tribini i na kraju je u tome uspjela.

"Sva ova skandiranja dolazila su od BH Fanatikosa koji su okupirali gotovo cijelu istočnu tribinu. I zato odgovornost leži isključivo na Košarkaškom savezu BiH. Ako već daš veći dio tribine jednoj navijačkoj grupi, onda si dužan i da kontrolišeš šta se skandira, kakvi se transparenti unose i kakve se poruke šalju u eter. To niste uradili. I može vas biti stid i sram. A i treba da odgovarate.

Kao što može biti stid i sram i dijasporsku navijačku grupu koja se naziva BH Fanatikos. Ne znam, iskreno, šta ste uopšte došli raditi na košarkaškoj utakmici? Na KK Bosni vas nikad nema. Ni na ostalim utakmicama reprezentacije. Došli ste ciljano – ne da navijate, ne da bodrite mlade momke koji nose naš grb, nego da divljate, vređate, provocirate i – najgore od svega – sramotite Sarajevo", navodi u tekstu Danijal Hadžović.

Osvrnuo se Hadžović i na komentare kako su navijači u Srbiji skandirali razne stvari selekcijama Bosne i Hercegovine koje su stizale u Beograd.

"Danas čitam gomilu komentara koji sinoćnje skandiranje u Skenderiji, zviždanje himni Srbije, urlanje "gazi četnike", psovanje "vlaške majke" i homofobne parole pravdaju najjednostavnijim argumentom: 'Ali oni su nama u Srbiji skandirali ‘Ratko Mladić’, ‘Nož–žica -Srebrenica’ i ‘Musa Turčine’ - pa smo im vratili istom mjerom.' To je hotentotska logika u svom izvornom obliku: Dobro je kad mi vrijeđamo druge, loše je kad drugi vrijeđaju nas", završio je Danijal Hadžović.

