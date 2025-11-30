Alimpijević nakon pobjede u Sarajevu: "Svaka čast publici na atmosferi, BiH je mogla da pobijedi bilo bi zasluženo"

Selektor Srbije Dušan Alimpijević komentarisao je pobjedu svoga tima protiv BiH.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije upisala je drugi trijumf u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, a ovog puta su "orlovi" savladali selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 74:72.

Namučili su "zmajevi" pošetno goste, imali napad za pobjedu, ali na kraju Srbija ipak nosi bodove iz Sarajeva.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević je nakon meča rekao kako je ponosan na igru u ovom kvalifikacionom prozoru,

"Bilo je malo ljepote, ali smo pobijedili i to je najbitnije. Jako sam ponosan na to kako smo igrali u ovom prvom FIBA prozoru. To treba da bude naš identitet, da nikada ne odustajemo", započeo je Alimpijević.

O publici u Skenderiji je rekao:

"Moram da kažem na ovom našem zajedničkom jeziku, nazovite ga kako god, da je ovo jedna divna atmosfera, divno košarkaško veče. Rekao sam prije utakmice da ja više ovako volim da igram nego u praznim halama. Svaka čast Bosni, publici, na ovakvoj atmosferi, Bosna je mogla da pobijedi bilo bi zasluženo."

Pronašao je i razloge za pobjedu.

"Pokazali smo malo više discipline, fizikalnosti, to je presudilčo. Plan je bio da probamo da igramo fizički četiri četvrtine. Znali smo da nećemo prije četvrte četvrtine da pobijedimo. Sve pohvale publici na sjajnoj atmosferi i mi svi se bavimo ovim posllom zbog ovakvih atmosfera."

O raspletu grupe je rekao:

"Biće vrlo zeznuto. Znam da ste se susreli sa nekim problemima. Bosna je odigrala jako dobru utakmicu sa Turskom i ja sam se pribojavao ove utakmice. Jako sam srećan što sam pobijedio. Moja žena je iz Sarajeva, moram da budem srećan što smo ovako odigrali, da se zet ne bruka."

Komentarisao je i činjenicu neki od najboljih bh. košarkaša nisu dobili dozvolu od klubova da nastupe u ovom kvalifikacionom prozoru.

"Ja apsolutno saosjećam sa ovim što opričate. Osjećam tihu patnju i slažem se sa vama. Ovo je potpuni besmisao. Pričamo godinama da treba da se nađe rješenje, a nikako da ga nađemo. Već sam rekao da sam ja za to ili svi kao u fudbalu ili niko. Ova publika što je došla ona zaslužuje najbolju košarku oba tima", zaključio je selektor Srbije.