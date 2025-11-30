logo
Đerđa prelomio: Atić i Gutić u kombinaciji za meč sa Srbijom, bek Igokee m:tel se seli na tribine

Đerđa prelomio: Atić i Gutić u kombinaciji za meč sa Srbijom, bek Igokee m:tel se seli na tribine

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

U rosteru za večerašnju utakmicu nije bek Aleksandrovčana Faruk Duvnjak (2006.).

Dario Đerđa i košarkaši BiH Izvor: KS BiH

Košarkaška reprezentacija BiH dočekaće večeras u dvorani "Mirza Delibašić" selekciju Srbije u drugom kolu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

Na debiju pred domaćom publikom, Dario Đerđa će u rosteru imati 12 igrača, jednog više u odnosu na meč sa Turskom (93:71). Protiv "orlova" u kombinaciji će biti Edin Atić i Asim Gutić, dok će se na tribine preseliti igrač Igokee m:tel Faruk Duvnjak, jedini bh. reprezentativac koji u Istanbulu nije ulazio u igru.

Tako se na spisku igrača za večerašnji meč nalaze: Adin Vrabac, Edin Atić, Ksavijer Kastaneda, Adnan Arslanagić, Tarik Hrelja, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Nikola Marić, Emir Sulejmanović, Ajdin Penava, Vojin Ilić i Asim Gutić.

"Pozvao bih navijače da budu naš šesti igrač. Pokušaćemo da damo sve od sebe unutar situacije u kojoj jesmo. Srbija će biti jača za Dangubića i Dobrića, donose ebroligaško iskustvo za njih. Prvu utakmicu su imali problema, Švajcarska je pogodila svaki šut i nije jednostavno se vraćati. Energijom su prelomili i mi moramo da odgovorimo na isti način", riječi su kojima je novoimenovani selektor BiH najavio duel sa Srbijom.

Utakmica između BiH i Srbije počinje u 20.00 časova, uz prenos na TV Arena sport 1.



Standings provided by Sofascore

(mondo.ba)

