Reprezentacija Srbije u Sarajevu: "Znamo šta i ko nam je najveća prijetnja"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Selektor Dušan Alimpijević doveo ekipu u halu "Skenderija", na meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

BiH Srbija najava Dušana Alimpijevića Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Reprezentacija Srbije trenirala je u subotu dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu, uoči utakmice protiv selekcije Bosne i Hercegovine u borbi za Mundobasket 2027. Dva tima sastaće se u nedjelju, 30. novembra, u 20.00 časova u drugom meču novembarskog FIBA kvalifikacionog prozora.

Srbija ulazi u taj meč poslije trijumfa protiv Švajcarske nakon velikog preokreta, dok je Bosna i Hercegovina izgubila ubjedljivo u Turskoj, uz maestralnu igru Tarika Biberovića.

"Jasno je da je drugo poluvrijeme utakmice sa Švajcarskom reper kako treba da igramo. Prvo poluvrijeme je defanzivno bilo na jako lošem nivou i to je nešto što ne smijemo da dozvolimo, mora da se odigra sa mnogo boljom energijom. Imali smo dovoljno vremena da uklopimo i Dangubića i Dobrića, tako da definitvno očekujemo drugačiju utakmicu. Očekujemo i drugačijeg protivnika jer, uz dužno poštovanje, mogla je i prva utakmica da ode u drugom smjeru, ali Bosna i Hercegovina je na papiru i po imenima ozbiljniji protivnik", rekao je selektor Alimpijević.

"Nije se to desilo slučajno, zaslužili su"

Selektor je jedno želio da naglasi.

"Naročito je važan način na koji se preokret protiv Švajcarske desio. Nije se preokret desio slučajno, nego su ga oni zaslužili svojom agresivnom odbranom, sami su se izborili za preokret koji uopšte nije bio lagan, o kakvom god protivniku da pričamo, mi pričamo o minus 23", izjavio je Alimpijević.

Govorio je i o narednom proitivniku.

"Vrlo je specifičan način takmičenja i njima i nama. Kako je nama bilo teško da spremimo utakmicu, tako je i Bosni bilo teško da spreme Srbiju. Novi selektor, samo jedna utakmica koju su igrali, imaju dvojicu novih igrača na spisku za našu utakmicu. To što se vidhelo na prvoj utakmici, ne bi trebalo da bude prevelike razlike. Mi znamo šta je njihova najveća prijetnja, ko je najveća pretnja, ko je motor ekipe i tu je sav fokus", rekao je selektor Srbije.

U drugoj utakmici u grupi C, reprezentacija Švajcarske dočekuje Tursku u nedjelju, 30. novembra, od 17 sati. Tri najbolje selekcije plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija uz prenošenje bodova.

