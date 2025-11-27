"Nije ovo rađanje mečke, ovo je tim sa karakterom": Selektor Alimpijević digao glas, ne da na svoje igrače

Selektor Srbije Dušan Alimpijević pohvalio je svoje igrače poslije pobjede nad Švajcarskom.

Izvor: Youtube/ FIBA Media /Printscreen

Reprezentacija Srbije je savladala Švajcarsku na svom terenu 90:86 u nevjerovatnom meču u kome je gubila 23 poena razlike na poluvremenu. Selektor Dušan Alimpijević je odmah istakao da je zadovoljan karakterom svog tima.

"Moram da kažem da sam vrlo srećan zbog ove pobjede i načina na koji smo pokazali karakter kao grupa i tim na kraju uspjeli da pobijedimo meč. Sigurno da nije najbolja i najljepša utakmica, ali samo je rezultat bitan. Sutra se niko neče sjećati kako smo došli do nje. Takođe za mene lično način na koji smo pobijedili poslije "minus 23" pokazuje da ovaj tim ima karakter", rekao je selektor Alimpijević na startu.

Na pitanje MONDA šta je rekao igračima na poluvremenu i kako se osjeća, rekao je:

"Imali smo razgovor na poluvremenu koji je promijenio pristup. Nije tu bilo previše stvari koje treba da se kažu, svega su bili svjesni. Vidio se taj grč kod nekih igrača koji su bili paralisani. Šuteve koji su lagani, otvoreni, nisu mogli da ih ubace. To je normalno, ovo su jako teške utakmice. Kada ovim mladim momcima stavite na teret da prvi put igraju, a uz to su favoriti, nije uopšte lako. Na poluvremenu smo rekli da moramo da promijenimo tu odbranu od pika. Prije svega sve je ovo bezveze da nema karaktera kod ovih momaka. To se uvijek svede na igrače, na tim. Oni su na kraju ušli u meso, u kontakt. Pritisli smo ih, promijenili smo igru. Što se tiče drugog pitanja, osjećaj ne može da se objasni. Staviti ovaj grb na grudi, slušati ovu himnu, to je nešto iznad bilo čega što sam do sada kao trener imao", rekao je selektor.

Stefan Miljenović je odigrao sjajan meč.

"Nije zaista neka floskula da nećemo o pojedincima, ali zaista je sve bilo timski. Drugi su bili sjajni. Hajde da skrenemo pažnju kako je igrao odbranu. Ako treba da pričamo o nekakvom debiju možda nije postojao teži, ali ni bolji način. Mnogo je teže iz ovoga izaći kao pobjednik. Miljenović je jedan od, ali molim vas, svaki je u tim trenucima kada se lomila utakmica. kada se šeta po ivici nervnog sloma važan. Meni je bitan Anđušićev ulaz, ta dvojka koju je dao van balansa je vrlo važna. Dušan nije imao promašaj iz igre, Jaramaz je dao bitnu trojku. Nije ga išao šut, ali smo nastavili da vjerujemo u njega i pogodio je važnu trojku. Svi penali kada izađete iz problema samopouzdanja, obruč se smanjuje, lopta se povećava."

Šta sa BIH?

"Prvo ovo za mene nije rađanje mečke, ovo je karakterna pobjeda ekipe. Vrlo je važno iz poštovanja prema igračima, teško je jako. Ne branim ih reda radi, nego znate li da je u nedjelju uveče u 9 sati završena utakmica Spartaka, tri igrača iz Spartaka su došla oko 11-12 u hotel i imala sutradan dva treninga. U klubu kad dan ranije imate utakmicu sutradan radite bez kontakta. Ti momci su sutradan radili dva treninga. Niko to više ne radi. Duboko poštovanje kako su odigrali ovaj meč."

