Dušan Alimpijević skratio spisak Srbije: Na ovih 12 igrača računa za napad na Svjetsko prvenstvo

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača na koje će računati na svom debiju na klupi "orlova".

Dušan Alimpijević skratio spisak Srbije Izvor: MN PRESS

Selektor muške seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za utakmicu sa Švajcarskom u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svjetsko prvenstvo.

Na dan utakmice donio je konačnu odluku i presjekao da na spisku budu sljedeći igrači: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Danilo Anđušić, Nikola Rebić i Filip Barna.

U odnosu na širi spisak koji je saopštio Alimpijević pred početak okupljanja nedostaju Vasilije Micić, Stefan Nikolić, Nemanja Dangubić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Savo Drezgić, Asim Đulović, Vojin Medarević, Arijan Lakić, Aleksej Pokuševski i Lazar Stefanović.

Ipak, treba reći da na okupljanju nije bilo nekoliko igrača sa spiska: Micić (nije dobio dozvolu Hapoela), pa Dangubić, Dobrić, Davidovac, Lakić i Pokuševski koji su imali obaveze s klubovima u Evroligi. 

Nije nemoguće da neki od njih budu na spisku za drugu utakmicu protiv Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Srbije sastaje se sa Švajcarskom danas od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Tri dana kasnije, 30. novembra, selekcija Srbije gostovaće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

