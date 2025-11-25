logo
"Kod Alimpijevića mi se to najviše sviđa": Anđušić otkrio šta je novi selektor donio u reprezentaciju

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Danilo Anđušić oglasio se pred mečeve reprezentacije Srbije u novembarskom 'prozoru' i uživa da igra za nacionalni tim

Danilo Anđušić o Dušanu Alimpijeviću

Srbija želi dvije pobjede u dva meča u novembarskom "prozoru" FIBA, prvo igra sa Švajcarskom kod kuće (27. novembar u 19 časova), pa sa Bosnom i Hercegovinom u Sarajevu (30. novembar u 20 časova). Danilo Anđušić je jedan od najiskusnijih u ekipi Dušana Alimpijevića koja neće moći da računa na evroligaše i NBA igrače.

"Čast i privilegija je biti ovdje, za mene i sve momke. Motivisani smo da napravimo što bolji rezultat i da se pokažemo u što boljem svjetlu ljudima koji nas gledaju i podržavaju. Da krenemo sa pozitivnom energijom u novi ciklus", rekao je Anđušić.

Pričao je i kako izgleda saradnja sa novim selektorom Alimpijevićem i šta mu se sviđa.

"Vidim i ono što mi se najviše sviđa je želja i motivacija koju ima da svi zajedno napravimo rezultat. To se vidi kroz energiju na treninzima, kako vrijeme bude odmicalo pokazaće zašto je selektor Srbije i zašto je tako mlad dobio šansu. Iza njega stoje sjajni rezultati već dugo vremena. Vjerujem da će to pokazati i kroz reprezentaciju. Odradili smo dva treninga i svi smo zadovoljni. Hoćemo da igramo što bolje za ovaj grb i da se borimo što je najvažnije. Nemamo puno vremena da se spremimo, daćemo sve od sebe da ostvarimo dvije pobjede."

"Opet sam na novom početku"

Pogledajte

04:04
Danilo Anđušić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Danilo će kao jedan od najiskusnijih imati i ulogu da pomogne kapitenu Dušanu Ristiću i mladim igračima.

"Sigurno da imam, ne osjećam je pretjerano. Često sam i ja bio u toj situaciji, tu sam za mlade igrače, da povežem neke stvari koje bi možda trebalo i van terena i na terenu. Svi ovdje znaju zašto su tu i koji grb nose na grudima. To treba da im predstavlja najveću težinu, ne da stavlja pritisak, već da znaju koji grb nose i koju zemlju predstavljaju."

Prije dolaska u reprezentaciju promijenio je klub i iz Dubaija je otišao u Aris.

"Opet sam na novom početku, sjajno se osjećam, pun sam pozitivne energije, motivisan sam. Uvijek sam tu za reprezentaciju i čast mi je da budem ovdje", zaključio je Danilo Anđušić.

