Počela nova era reprezentacije Srbije: Selektor Alimpijević okupio ekipu u Beogradu

Počela nova era reprezentacije Srbije: Selektor Alimpijević okupio ekipu u Beogradu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor Dušan Alimpijević počeo je da radi sa reprezentacijom Srbije

Dušan Alimpijević prvo okupljanje Srbije Izvor: MN PRESS

Muška seniorska reprezentacija Srbije okupila se na početku novembarskog FIBA kvalifikacionog prozora za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović i potpredsjednik za mušku košarku Nenad Krstić dočekali su selektora Dušana Alimpijevića, njegov stručni štab i reprezentativce u hotelu Kraun Plaza, saopštio je KSS.

Selektor Alimpijević i njegovi izabranici obratiće se medijima na otvorenom treningu koji je zakazan za ponedjeljak, 24. novembar.

Srpski nacionalni tim dočekuje selekciju Švajcarske u četvrtak 27. novembra od 19 časova u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, dok tri dana kasnije gostuje reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

Ko je na spisku selektora Srbije?

Na spisku selektora Dušana Alimpijevića se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković (Mega), Nikola Rebić (Spartak), Stefan Momirov (Spartak), Vojin Medarević (Spartak), Arijan Lakić (Partizan), Aleksej Pokuševski (Partizan), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP).

Poznato je da Alen Smailagić zbog povrede u dresu Virtusa neće moći da nastupi.

