Dušan Alimpijević o prvom spisku košarkaša Srbije: "Evroligaši nisu pustili nijednog igrača"

Selektor Srbije Dušan Alimpijević istakao je da evroligaški klubovi nisu pustili nijednog igrača. Ne samo kada je u pitanju Srbija.

Izvor: MN PRESS

Novi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević govorio je o svom prvom spisku kandidata za sastav "orlova". Saopštio je na koga računa za mečeve sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom i sada naglasio da je to najbolje što ima u ovom momentu.

Vidjeli smo i neka nova lica poput Stefana Nikolića na ovom spisku, a kako je naveo selektor Alimpijević on je napravio listu od 40 igrača. Ipak zbog Evrolige i "sudara" termina sa FIBA takmičenjem morao je one najbolje da otpiše.

"Spisak koji je objavljen je napravljen na osnovu igrača koji su u ovom trenutku dostupni Savezu. Prvobitni širi spisak, koji je morao da se pošalje zbog FIBA pravila, obuhvatio je skoro 40 igrača. Zbog nekoliko povreda, zbog evroligaških klubova koji su odlučili da ne puste nijednog igrača, ne za Srbiju, nego ni za jednu reprezentaciju, i zbog razgovora sa igračima koji se nisu osjetili u ovom trenutku dostupnim za ove prozore, prije svega se to odnosi na povrede ili izlazak iz istih, ovaj spisak je najbolji mogući za zemlju Srbiju u ovom trenutku“, rekao je Alimpijević za "Nova.rs".

On je naglasio da su svi evroligaški igrači izrazili ogromnu želju da nastupe za nacionalni tim, tako da ih možemo očekivati u narednim akcijama.

"Moram da podvučem, da je u razgovoru sa svim evroligaškim igračima koji nisu u statusu povrede, bio izražen jak motivacioni momenat da se pojave na prvim prozorima, bez bilo kakvih uslova. Nekim novim metodama koje smo uveli u Savezu, prije svega mislim na širi medicinski blok, širi kondicioni blok koji obuhvata četiri trenera ove godine, koji obuhvata stalno zaposlenog asistenta-trenera pri Savezu, te širim monitoringom smo obuhvatili 70 ljudi na koledžu i srednjim školama u Americi, kao i sve lige u Evropi i van nje. Tim širim monitoringom smo takođe došli do toga da neki igrači, koji bi imali poziv a nisu u Evroligi, nisu bili dostupni zbog povreda", zaključio je on.

Srbija naredni meč igra protiv Švajcarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine 27, novembra, a onda gostuje selekciji BIH 30. novembra.

(MONDO)

BONUS VIDEO: