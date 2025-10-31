Dušan Alimpijević rangirao najbolje u istoriji košarke: Gdje je stavio Nikolu Jokića?

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije bio je učesnik zanimljivog kviza, ali mu se ishod nije dopao.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević dobio je težak zadatak da rangira 10 najboljih košarkaša u istoriji, a najviše muke mu je zadao trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Oko prve pozicije nije imao dilemu, ona je bila rezervisana za Majkla Džordana, a u ovoj nepredvidljivoj igri Jokić je završio tek na osmom mjestu.

Šekil O'Nil je zaslužio četvrtu poziciju, Kobi Brajant drugu, Medžik Džonson petu, Lebrona Džejmsa je svrstao na šesto mjesto, Larija Birda na sedmo, Tima Dankana na deseto. Stef Kari je po mišljenju srpskog stručnjaka deveti, Kevin Durent treći, dok je za Nikolu Jokića ostala još osma pozicija.

Kada je shvatio da nije najbolje prošao u ovom popularnom kvizu, Alimpijević se ispravio:

"Za mene je on sigurno na drugoj poziciji", kaže aktuelni trener Bešiktaša.

Alimpijević debituje u novembru

Novi selektor Srbije imaće priliku da debituje na klupi Srbije u novembru kada počinju kvalifikacije za Mundobasket, a rivali će nam biti Turska, Bosna i Hercegovina i Švajcarska.

"Novembarski prozor, svi znate, to je trenersko iskušenje. Ne zna se u kom sastavu možete da nastupate u prvoj, a ni u drugoj utakmici. Moj zadatak i zadatak svih nas je da pažljivo i sistematično, profesionalno, odgovorno pristupimo poslu i da ne ispustimo nijedno jedino ime. Ne smijemo da propustimo nijedno ime koje je pred nama. Bilo da se radi o igraču koji je na ovim prostorima ili Evropi, Americi ili bilo gdje drugo. Košarka je u Srbiji jedan od glavnih brendova i ne smijem oda propustimo te talente i one koji zaslužuju da budu u reprezentaciji", rekao je Alimpijević po preuzimanju selektorske palice.

