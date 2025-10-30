Vasilije Micić otvoreno o novom selektoru Srbije Dušanu Alimpijeviću

Plejmejker Vasilije Micić se nada da će već u novembru moći da igra za Srbiju kod Dušana Alimpijevića.

Košarkaška reprezentacija Srbije nedavno je dobila novog selektora, a posao Dušana Alimpijevića počinje već u novembru kada se u okviru FIBA prozora započinje kvalifikacioni ciklus za naredni Mundobasket. Srbija će biti pred velikim izazovom, a pitanje je ko će moći da se odazove novom selektoru - Vasilije Micić ima želju da i u tom terminu pomogne nacionalnom timu.

Nakon utakmice Hapoela i Partizana i Sofiji, Micić je govorio i o nacionalnom timu, odnosno selektoru Alimpijeviću. Već su obavili razgovor, nakon kojeg Micić želi da igra za Srbiju kada god ima mogućnost za tako nešto, odnosno kada mu klupske obaveze budu dozvolile.

"Ja sam se čuo sa njim prije dva dana. Svaka mu čast, čestitam. To je prelijep poziv. U našoj državi je najveća čast biti selektor. Sa druge strane, nadam se da ćemo svi imati mogućnosti i vremena da učestvujemo u ovim prozorima što više moguće i da se borimo za naredne ciljeve. Mlad, ali iskusan selektor, mislim da je dokazan. Već je duže vrijeme na košarkaškoj sceni kao trener, objektivno gledano borac, ne odustaje, dobar vizionar, tako da vjerujem da će uticati pozitivno na sve", rekao je Micić.

Kao reprezentativac Srbije Vasilije Micić je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2017. godine i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. Prije nekoliko mjeseci bio je dio nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu, ali zbog povrede nije bio potpuno spreman i to je u velikoj mjeri uticalo na rezultat Srbije, koja je uprkos ulozi glavnog favorita za zlato rano završila takmičenje u Letoniji.

Nakon Evropskog prvenstva u jesen 2025. godine istekao je ugovor selektoru Svetislav Pešiću, a Košarkaški savez Srbije odlučio je da on ne bude produžen. Na mjesto iskusnog selektora stigao je mladi Dušan Alimpijević, koji će obaveze u nacionalnom timu uskladiti sa trenerskim poslom u Bešiktašu.

