"Ne igram protiv Željka, igram protiv Partizana": Itudis pobijedio kuma, pa otvorio dušu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Hapoela Dimitris Itudis otkrio je kako izgleda boriti se protiv kuma Željka Obradovića.

Dimitris Itudis Hapoel Partizan izjava Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan nije uspio da iznenadi Hapoel u Sofiji, klub iz Beograda doživio je drugi vezani poraz u Evroligi. Meč između crno-bijelih i tima iz Izraela posebno je bio zanimljiv jer je to susret učitelja i učenika, dvojice prijatelja i kumova - Željka Obradovića i Dimitrisa Itudisa. Morao je Grk još jednom da konstatuje - ne igra protiv Željka, već protiv Partizana.

Hapoel je najbolje plasirana ekipa u Evroligi. "Zadovoljni smo što nastavljamo da pobjeđujemo. Imao dovoljno iskusva u ekipi i igrači i klub i stručni štab da znamo da je to maraton, još mnogo utakmica ima da se igra. Pronalazimo način da pobjeđujemo, zadovoljan sam zbog toga", započeo je Itudis poslije pobjede Hapoela za Arenu sport.

"Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, tok lopte nije bio dobar i kretanje igrača na terenu takođe, a to je inače naš zaštitni znak. U drugom poluvremenu smo imali bolju organizaciju na terenu, bolji protok lopte, vidi se to po asistencijama, pogađali smo trojke, odbrambeno smo bili dobri. Partizan je bio bolji fizički, igrači koji su organizovali napad su bili dobri, a mi smo bili statični, morali smo to da promijenimo. Na kraju smo imali sedam igrača koji su meč završili dvocifrenim učinkom", dodao je.

Kako je izgledao susret Obradovića i Itudisa?

Izvor: MN PRESS

Riječ je starim prijateljima, a kako je izgledao njihov susret Grk je objasnio poslije meča. "Ovako kako ste vidjeli, šta god da kažem je subjektivno, ali istina je. On je njabolji trener na svijetu za mene, privilegija je bila raditi sa njim, pričati o životu, o porodici, on je moj kum. On je mnogo generacija tjerao da se bave košarkom, svojim stilom i načinom košarke pokazivao je put."

"Volim njega i njegovu porodicu, želim mu sve najbolje. Ali kad igramo jedan rpotiv drugog ne igram protiv njega, ne igram protiv Željka, nego protiv Partizana", zaključio je Itudis.   

Tagovi

Hapoel Tel Aviv Dimitris Itudis KK Partizan Evroliga

